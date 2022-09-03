بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر اي سي ميلان وانتر ميلان يلا شوت، تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإيطالية صوب أرضية ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) لمتابعة ديربي الغضب الذي يجمع بين ميلان وإنتر ميلان، مساء اليوم السبت 3 سبتمبر، لحساب الأسبوع الخامس من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" سنضع لكم هذه المقالة للحديث عن مباراة الديربي الايطالي والذي يعد المباراة الثانية بعد الكلاسيكو من حيث المتابعة والمشاهدة، عن تشكيل مباراة ميلان وإنتر ميلان وكذلك ابرز التصريحات الصادرة عن مدربي الفريقين ميلان وإنتر ميلان وكذلك روابط مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر عبر موقع يلاشوت وغيرها من المواقع الرياضية المتخصصة في نقل المباريات سواء كانت العربية أو الاوروبية وغيرها من دول العالم وذات متابعة وجمهور عربي عريض، كفرق الدوريات الاوروبية الخمس أبرزهما الاسباني والانجليزي الذان يشهدان اليوم السبت مباريات قوية ذات منافسة عالية.

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وصدام محتدم ستشهده هذه الجولة التي يوجد فيها قمة من العيار الثقيل ومبكرًا في مسابقة الدوري، فكلا الفريقين العملاقين في الديربي سيقاتلان من أجل اقتناص العالمة الكامل بأي طريقة في بداية المشوار.

وكان إنتر ميلان قد تمكن من تحقيق الانتصار في الجولة الماضية على كريمونيزي بثلاثية مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثالث على جدول الترتيب.

الأداء الجيد الذي يقدمه النيرانزوري سيجعله اليوم أمام تحدي كبير وصعب، فهو سيحاول أمام جمهوره بذل أقصى جهد ممكن لكي يخطف النقاط الكاملة من أنياب الخصم والاستمرار في التعمق بالمربع الذهبي، بث مباشر مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي هنـــــــــــــا

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر اي سي ميلان وانتر ميلان يلا شوت، يلتقي ميلان مع إنتر، مساء اليوم السبت، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، ويحتل إنتر المركز الثالث في جدول الترتيب بـ9 نقاط، بينما يحل ميلان سادسًا بـ8 نقاط.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن التشكيلة المتوقعة للفريقين في مباراة اليوم، كالآتي: "ميلان" حراسة المرمى: ماينان، الدفاع: ثيو هيرنانديز - كالولو - توموري - كالابريا، الوسط: بن ناصر - تونالي - دي كيتيلاري، الهجوم: لياو - جيرو - ميسياس.

📣 إنه يوم الــــــديــــربـــــي يا روسونيري 📣



هل أنتم جاهزون؟ 💪



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وأيضا في مقالنا بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر اي سي ميلان وانتر ميلان يلا شوت، وجاء تشكيل إنتر ميلان على النحو التالي :" حراسة المرمى: هاندانوفيتش، أما الدفاع: دي فري - سكرينيار - باستوني، الوسط: دومفريس - باريلا - بروزوفيتش - تشالهانوجلو - دارميان، الهجوم: لاوتارو - دجيكو، مشاهدة مباراة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر اليوم هنـــــــــــــا

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يصطدم إنتر بغريمه التقليدي ميلان، على ملعب سان سيرو، مساء اليوم السبت، في قمة الأسبوع الخامس من الدوري الإيطالي، وإنتر يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 9 نقاط خلف أتالانتا وروما (10 نقاط لكل منهما)، فيما يقع ميلان بالمركز السادس ب8 نقاط.

ويعد ديربي ميلانو من أشهر الديربيات الأوروبية، حيث يحظى الفريقان بشعبية جارفة حول العالم، بجانب الألقاب التي حصلا عليها سواء داخل إيطاليا أو خارجها.



بل إن الديربي اشتهر بصراعاته الكبيرة عبر التاريخ، حيث كان ينظر له على أنه صراع بين الطبقات في إيطاليا، إذ اشتهرت جماهير ميلان بأنها الطبقة العاملة الكادحة، بينما كان أنصار الإنتر من الطبقة الراقية والمتوسطة، ما أشعل مواجهة الغريمين.

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر اي سي ميلان وانتر ميلان يلا شوت، وسيكون الديربي أول لقاء يجمع الفريقين عقب تتويج ميلان بلقب الاسكوديتو الموسم الماضي، لأول مرة منذ 11 عاما.



وأقدم لاعبو ميلان خلال احتفالاتهم بالتتويج بلقب الدوري، على إهانة الإنتر، في لافتة أثارت غضب كبير بين لاعبي وجماهير النيراتزوري.



فخلال تواجد لاعبي ميلان في الحافلة المكشوفة بشوارع مدينة ميلانو، ظهر رادو كرونيتش لاعب وسط ميلان، والحارس ميك ماينان، وهم يمسكان لافتة تحمل عبارة مسيئة لإنتر، في إهانة واضحة وصريحة للفريق ذات القميص الأزرق والأسود.



كما أطلق لاعبو ميلان هتافات معتادة "من لا يقفز فهو نيراتزوري"، والتي شهدت قفز جميع لاعبي ميلان مع جماهيرهم المتواجدة بجوار الحافلة خلال الاحتفالات العارمة بالفوز بلقب الدوري، انترميلان و اسي ميلان بث مباشر هنـــــــــــــا





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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر اي سي ميلان وانتر ميلان يلا شوت، وربما تكون إساءات لاعبي ميلان تجاه الغريم التقليدي، بمثابة حافز إضافي ودافع كبير للاعبي الإنتر، للظهور بمستوى جيد وحصد الثلاث نقاط.



ويسعى لاعبو إنتر بكل تأكيد تحت قيادة مدربهم سيموني إنزاجي، لتلقين ميلان درسا لا ينسى، وربما على غرار ما حدث في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا بالموسم الماضي، عندما فاز النيراتزوري (3-0).

📹 أفضل خمس أهداف لميلان في الديربي على أرض ميلان 😍

🔴⚫️ pic.twitter.com/PyCyjoyyU7 — 🏆أخبـار ميـلان (@Rossoneri_ar) September 3, 2022

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أكد اللاعب الأمريكي سرجينيو دست، المنضم حديثا لصفوف ميلان الإيطالي قادما على سبيل الإعارة من برشلونة، الجمعة، أن انضمامه ل"الروسونيري" يعد "الخيار الأمثل في الوقت الحالي".



وقال دست عقب ارتدائه قميص الروسونيري: "ميلان عاد، يقدم مباريات جيدة للغاية وهو بطل إيطاليا. أشعر أنه يعود لمستويات عندما كنت طفلا وأشاهده".

وأضاف: "بالنسبة لي هو الخيار الأفضل، في الوقت الحالي. سأفعل كل ما لدي، من أجل أن يعود النادي للمكان الذي يستحقه"، وزاد: "كل شيء تم بشكل سريع، في يوم. كان علي اتخاذ قرار سريع للغاية وأن أغير حياتي وفريقي والبلد التي أقطن فيها. يعجبني ميلان، إنه ناد دائما ما أردت اللعب فيه منذ الصغر. أنا سعيد وأشعر بالفخر لبدء اللعب في هذا النادي، سأبذل له كل ما لدي".



وأكد دست أنه يرغب في خوض مونديال قطر لكنه أشار إلى أن رغبته لم تكن هي السبب في موافقته على قرار اللعب لميلان: "أريد اللعب في المونديال، بالطبع، لكن قراري لم يعتمد على هذا فحسب. إنها فرصة كبيرة بالنسبة لي ولم أفكر فيها مرتين".

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بث مباشر.. مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان الأن يلا شوت- بث مباشر اي سي ميلان وانتر ميلان يلا شوت، وتابع: "لقد ارتدى العديد من الأبطال قميص ميلان، لكن رونالدينيو كان الأفضل بالنسبة لي، مشاهدته كانت تسعدني. أحب كثيرا اللاعبين البرازيليين الذين مروا بميلان في الماضي، كاكا كذلك، كنت شغوفا للغاية بمشاهدتهم".



وينضم دست (21 عاما) بعد تجربتيه في أياكس أمستردام وبرشلونة، للعب في ميلان من أجل دعم خط الوسط الأيمن عقب إصابة أليساندرو فلورنزي، لكن قد يلعب أيضا في مركز الجناح الأيمن.



وواصل: "في أياكس لعبت كجناح، بعدها أيضا كظهير. اللعب كظهير كان فكرة جيدة سمحت لي بإظهار إمكاناتي سواء دفاعيا أو هجوميا. بالنسبة لي اللعب كظهير هو الدور الأنسب لي، سواء في الجانب الأيمن أو الأيسر. لقد ساعدني في أن أصبح لاعبا احترافيا"، وانتهت عملية إعارة دست لصفوف ميلان لمدة موسم، لكن مع خيار الشراء بقيمة تصل إلى 20 مليون يورو، مشاهدة مباراة ميلان وإنتر ميلان بث مباشر اليوم يلا شوت هنـــــــــــــا

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أكد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، على جاهزية فريقه لمواجهة إنتر في الديربي، غدًا السبت، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أجراه اليوم الجمعة.



وقال بيولي "خطتنا دائمًا هي الاستثمار في المواهب الشابة، والحفاظ على اللاعبين القادرين على التطور، الموسم الجاري سيكون متوازنًا مع وجود العديد من الأندية التي تنافس على اللقب"، وبالنظر إلى الملاك الجدد لميلان علق "التقيت بجيري كاردينال، هو شخص متحمس للغاية، إيليوت أعاد ميلان إلى القمة والملاك الجدد يملكون نفس الطموح".



وعما إذا كان قد شعر بالخوف من إمكانية خسارة رافائيل لياو لتشيلسي في آخر لحظات الميركاتو، أكد "لا، كنت أرى سلوكه والتزامه جيدًا، كما كنت أستمع لما يقوله النادي لي"، وعلق على مباراة الديربي قائلًا "إنتر وميلان يعرفان بعضهما جيدًا، والديربي يبقى ديربي".



وعن أسباب الفوز باللقاء توقع بيولي "ستكون مباراة قوية بها الكثير من الثنائيات، ومن سيفوز بالعدد الأكبر منها سيملك فرصة أكبر للانتصار"، وأضاف "بعض المواقف قد تصنع الفارق، وبالتالي علينا التحلي بالحدة، يجب أن نفرض أسلوبنا بصرف النظر عن الخصم".

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وتابع "نملك أفكارا خاصة ونريد تطبيقها، علينا التحضير لكل مباراة كما لو كانت الأخيرة"، وتطرق للحديث عن غياب أليساندرو فلورينزي والتعاقد مع سيرجينو ديست موضحا "نحن جميعًا نشعر بالحزن من أجل فلورينزي، هو قائد داخل وخارج الملعب، والجهاز الطبي يحاول تحديد مدة غيابه".



وواصل بيولي "ديست يملك الجودة والإيقاع والقوة، سيلعب في مركز الظهير، لكن يمكنه اللعب في مراكز أخرى متقدمة".



وبالنظر إلى إصابات الفريق "ديفوك أوريجي سيتواجد على مقاعد البدلاء، وزلاتان إبراهيموفيتش دائمًا معنا".

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