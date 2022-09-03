بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت، يشهد الدوري الانجليزي اليوم السبت 3/9/2022م، مباريات عديدة عنوان بعضها الأثارة والقوة كون الفريقين ذات قوة من ناحية العناصر والجمهور، لذلك سنضع لكم هذه المقالة في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" للحديث عن مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا ، وذلك تماشيا مع عمليات البحث المكثفة والكبيرة التي تجرى عبر محركات البحث قوقل وغيرها عن أفضل الروابط لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا بث مباشر ويلا شوت، خاصة وأن التوقعات جميعها تشير إلى أن المباراة ستكون ذات قوة ومنافسة عالية بين الفريقين، كون الفريقين إظهار أنفسهم أمام الجماهير، وخاصة مانشستر سيتي الذي يريد اثبت احقيته على لقب الدوري لهذا العام 202/2023م، لذلك سنخصص هذه المقالة للتعرف على تشيكل الفريقين والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا، وكذلك الروابط المتاحة لمشاهدة المباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا سواء كان عبر قناة بي ان سبورت أو موقع يلا شوت المتخصص في عرض المباريات.

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ويحتضن ملعب "الفيلا بارك" مساء اليوم السبت، المباراة المرتقبة بين فريقي مانشستر سيتي وأستون فيلا، والتي تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف وفقاً لتوقيت مدينة القاهرة، الساعة السابعة والنصف وفقاً لتوقيت مدينة مكة المُكرمة والدوحة، الساعة الثامنة والنصف وفقاً لتوقيت مدينة أبو ظبي.

ويرغب فريق مانشستر سيتي في مواصلة مسيرته الناجحة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتحقيق الفوز خارج الديار على حساب فريق أستون فيلا، وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويعتمد المدرب الإسباني "بيب جوارديولا" المدير الفني للفريق السماوي، على خطة 4-3-3 في مباراة اليوم، وبتشكيل متوزان على الصعيدين الهجومي والدفاعي، والذي كان كالتالي:

حراسة المرمى: إيديرسون مورايش

خط الدفاع: والكر - ستونز - روبن دياز - كانسيلو

خط الوسط: جوندوجان - بيرناردو سيلفا - دي بروين

خط الهجوم: رياض محرز - جوليان ألفاريز - فيل فودين

Lethal in front of goal 🔥 pic.twitter.com/OJlkkZjqgw — Premier League (@premierleague) September 2, 2022

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بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت، اعترف إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، بشعوره بالإحراج عند دخول مسؤولي نادي بايرن ميونخ في مفاوضات معه قبل رحيله عن بوروسيا دورتموند بنهاية الموسم الماضي.



وغادر صاحب ال22 عاما ملعب سيجنال إيدونا بارك هذا الصيف صوب مانشستر سيتي مقابل 60 مليون يورو، تمثل قيمة الشرط الجزائي في عقده مع دورتموند.



وخلال ظهوره عبر فيديو وثائقي بتطبيق "Viaplay"، قال هالاند "شعرت بالأسف من أجل روبرت ليفاندوفسكي، وأجد أن مفاوضاتهم معي في وجوده قلة احترام له".



وأشار الدولي النرويجي إلى النجاحات التي حققها صاحب ال34 عاما بقميص البافاري قبل رحيله إلى برشلونة، وقال هالاند "لا أعلم كم عدد الأهداف التي سجلها (ليفاندوفسكي) هناك والألقاب التي فاز بها".



وكشف هالاند عن كواليس اختيار ناديه الجديد قبل الذهاب لمانشستر سيتي، حيث قال "كنت أفكر، هل يملك النادي المحتمل مهاجما قويا؟"، وستقوم قناة "بي إن سبورت" بنقل مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي، حصرياً من خلال قناة "beIN Sports HD1 Premium".

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تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا

وتحدث بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن تألق مهاجمه هالاند وصعوبة مواجهة أستون فيلا، غدًا السبت، واستهل جوارديولا، المؤتمر الصحفي بالحديث عن أهمية صفقة أكانجي بقوله "نملك 4 مدافعين رائعين، لكن في الوقت ذاته لابورت يعاني من إصابة قوية ولن يعود قبل شهر ونصف".



وتابع "هناك مشاكل عضلية لناثان أكي ولا يمكن الاعتماد فقط على اثنين من المدافعين مع تلك الجدولة من المباريات"، ونوه "كان أمامنا فرصة للتعاقد مع مدافع يتبقى في عقده عام واحد ويملك خبرة هائلة، كان مثاليًا لما نريد ويجيد بناء اللعب"، بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت



وتطرق إلى التعامل مع الحمل البدني لهالاند بقوله "يبلغ من العمر 22 عامًا، وبالتالي يتعافى بصورة جيدة، تكون الأمور أصعب بعمر 32 عامًا وليس 22".

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وعن مقارنة هالاند بأفضل اللاعبين في البريميرليج وميسي في نفس العمر، علق "منذ شهر كان هالاند كارثة عند البعض، والآن سيحطم كل شيء.. لا أعرف ماذا سيحدث غدًا وليس بعد عامين، نحن سعداء بتأقلم اللاعب".



وبالنظر إلى ثنائية ألفاريز وهالاند، أوضح "المهاجمون الرائعون في مسيرتي ينافسون على تسجيل أكبر عدد من الأهداف، سعداء بقدرة النادي على ضم هذا الثنائي".



وعلق على مواجهة أستون فيلا "هي مباراة خطيرة، كنت أفضل أن يتواجد الخصم في مركز أفضل بجدول الترتيب، من الصعب دائمًا مواجهة أستون فيلا، وسيكون ذلك أصعب غدًا، يملكون الجودة والمدرب".

من يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في مباراة اليوم؟ 💪#السيتي pic.twitter.com/cLTBUsOQwo — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 3, 2022

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وفي مقالنا بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت، فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة من العيار الثقيل، برفض بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي التعاقد مع البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، في الساعات الأخيرة قبل نهاية الميركاتو الصيفي.



وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "عرض باريس سان جيرمان على مانشستر سيتي التعاقد مع نيمار، لكن جوارديولا رفض العرض ولم يرغب في ضم النجم البرازيلي"، وأضافت الصحيفة: "على الرغم من بداية نيمار الجيدة للموسم، وتأكيده على البقاء في باريس، لكن النادي الفرنسي لم يكن لديه أي تردد بشأن عرضه على السيتي".

وتابعت: "العلاقة بين نيمار ومبابي، خاصة بعد تجديد عقد الأخير، كانت الدافع وراء قرار إدارة باريس بعرض نيمار على السيتي، لتجنب المشاكل في غرفة تبديل الملابس"، وأشار التقرير، إلى أن السيتي رغم معرفته بجودة نيمار، لكن لم يكن هناك أي نية لإبرام الصفقة، نظرا لوجود مهاجم مميز مثل هالاند، بجانب التأثيرات المحتملة على غرفة الملابس حال تم ضم البرازيلي.

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ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلاً على أستون فيلا مساء اليوم السبت، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023، مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي تقام في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم السبت الموافق 3-9-2022، على ملعب "فيلا بارك"، في الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، على أن تذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ويخوض مانشستر سيتي بقيادة مدربه المخضرم بيب جوارديولا، مستهدفا مواصلة الانتصارات بعد الفوز الكبير على نوتنجهام فورست بنصف دستة أهداف بالجولة الخامسة من عمر الدوري الإنجليزي، حيث يأمل السيتي الحفاظ على اللقب للعام الثالث على التوالي،حيث إنه بطل النسختين الماضيتين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر اليوم

وضمن مقالنا بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت، ويحتل مانشستر سيتي وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ،خلف آرسنال المتصدر، برصيد 13 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في واحدة وعدم تلقي أية هزائم وتسجيل 18 هدفاً وتلقي 5.

ويقدم النجم النرويجي إيرلينج هالاند مستويات رائعة مع مان سيتي منذ الانضمام إليه قبل الموسم الحالي، حيث إنه خاض 5 جولات مع الفريق في الدوري الإنجليزي، ويتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 9 أهداف.

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على الجانب الآخر، يسعى أستون فيلا تحت قيادة مدربه ستيفن جيرارد خلال مباراة اليوم إلى تصحيح المسار والعودة من جديد لنغمة الانتصارات،خاصة عقب الخسارة أمام آرسنال بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة.

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الـ19 في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 3 نقاط، حيث خسر 4 لقاءات وحقق إنتصار وحيد.

مانشستر سيتي 🆚 أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز 🔥



44 مواجهة 💥

28 فوز ✅

7 خسارة ❌

9 تعادل 🛑



ما هي توقعاتك لمواجهة اليوم؟ 🧐#السيتي pic.twitter.com/M3uhtGZC19 — مانشستر سيتي (@Cityarabia) September 3, 2022

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا

بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت، وبخلاف مباراة أستون فيلا ضد مان سيتي، فهناك 7 مواجهات أخرى تقام اليوم السبت، بالجولة السادسة في الدوري الإنجليزي،على رأسها عندما يلتقي إيفرتون ضد ليفربول المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، وأستون فيلا مع مانشستر سيتي.

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ويلتقي الفريقان أستون فيلا صاحب الأرض والجمهور وضيفه مان سيتي على أرضية ملعب فيلا بارك، في أحد أبرز مباريات هذه الجولة من البريميرليغ.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، بينما أستون فيلا في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط.

تقام المباراة اليوم السبت 2022-9-3، في تمام الساعة 19:30 بتوقيت السعودية وفلسطين، و18:30 بتوقيت مصر والسودان.

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بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت، وتبث على قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، beIN Sports 1 HD Premium، وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليز حراسة المرمى: إيديرسون مورايش، خط الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياش، جون ستونز، سيرجيو غوميز، خط الوسط: كيفين دي بروينه، رودري، بيرناردو سيلفا، خط الهجوم: رياض محرز، إيرلينغ هالاند، جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي وأستون فيلا مباشر يلا شوت اضغط هنـــــــــــــا

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بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت، يحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وكان في حالة ممتازة خلال الأسبوع الماضي، وسحق فريق السيتي نوتنجهام فورست بنتيجة 6-0 في مباراتهم السابقة وسيتطلعون لتحقيق نتيجة مماثلة في مطلع هذا الأسبوع.

من ناحية أخرى، يحتل أستون فيلا المركز التاسع عشر في جدول الدوري في الوقت الحالي وفشل في تلبية التوقعات حتى الآن هذا الموسم، حيث عانى أصحاب الأرض من هزيمة 2-1 أمام أرسنال هذا الأسبوع وسيحتاجون إلى العمل الجاد للارتداد في هذه المباراة.

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وفي مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست بث مباشر يلا شوت-بث مباشر مباراة مانشستر سيتي و نوتينغهام فورست الآن، سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ونوتينغهام فورست عبر موقع يلا شوت المتخصص في نقل المباريات سواء كانت المباريات الدولية وأو العربية وغيرها من المباريات ذات الاهتمام والمتابعة العربية والعالمية وخاصة بلاد الشام ودول الخليج العربي، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر عبر موقع يلا شوت الرياضي هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا

💜😍بداية المتعة والإثارة مع استوديو السبت



تقديم عبدالعزيز النصر رفقة ضيفيه طارق الجلاهمه وحاتم الطرابلسي@aazizalnasr@Dr_T_AlJalahmah @hatemtrabelsitn



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🧐 توقعاتكم لمباريات اليوم؟#استوديو_السبت pic.twitter.com/gXs7QL2YCn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2022

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يعود الدوري الإنجليزي الممتاز إلى استكمال المنافسة بمجموعة أخرى من المباريات في مستهل هذا الأسبوع ، حيث يلتقي فريق أستون فيلا بقيادة ستيفن جيرارد مع فريق المثير مانشستر سيتي على ملعب فيلا بارك يوم السبت، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا الآن هنـــــــــــا

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بث مباشر الأن..مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا اون لاين- بث مباشر مانشستر سيتي وأستون فيلا اليوم يلا شوت، يملك مانشستر سيتي رقماً قياسياً جيداً أمام أستون فيلا وفاز بـ 79 مباراة من أصل 177 مباراة جرت بين الفريقين، مقابل 57 انتصاراً لأستون فيلا، ولم يفز أستون فيلا بأي فوز في آخر 11 مباراة خاضها ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز واستقبلت شباكه 22 هدفًا في آخر سبع مباريات ضد فريق جوارديولا.

فاز مانشستر سيتي في 14 من آخر 16 مباراة خاضها ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكانت هزيمته الوحيدة خلال هذه السلسلة بفارق 3-2 في عام 2013، وفاز مانشستر سيتي في 28 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا وهو أكثر نجاحًا ضدهم من أي فريق آخر في المسابقة، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر هنـــــــــــا

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