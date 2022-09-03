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رابط مباشر التسجيل في وظائف وزارة الدفاع السعودية 2022

وظائف وزارة الدفاع 1444 وظائف طبية

وأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، حاجتها إلى 3569 موظفاً بالعديد من التخصصات بالمنشآت التابعة للإدارة، حيث أشارت الإدارة العامة للخدمات الطبية إلى حاجتها لموظفين ذوي خبرات وكفاءة عالية للعمل بالقطاع الطبي، بجميع أنحاء السعودية.

وظائف طبية بالإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الدفاع 2020

وأعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، أن على الوظائف يبدأ يوم الجمعة الموافق 30 سبتمبر الجاري ميلادياً، أما بالتاريخ الهجري سيوافق الـ 4 من ربيع الأول 1444، على أن يكون التقديم إلكترونياً من خلال رابط التوظيف الموحد من خلال خطوات سهلة.

رابط التقديم على وظائف وزارة الدفاع 2022 بمستشفيات القوات المسلحة

ويمكنك التقديم على وظائف الإدارة العامة للخدمات الطبية، للتعيين بالمستشفيات التابعة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية من خلال اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالإدارة العامة للخدمات الطبية.

انقر على تبويب ” إنشاء سيرة ذاتية”

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وظائف خالية بوزارة الدفاع 2022 بالمملكة العربية السعودية

خريجين كليات الطب بالتخصصات المختلفة.

خريجين كليات التمريض بجميع التخصصات.

جميع المتخصصين بالمهن الطبية المساعدة.

متخصصين بوظائف الصحة العامة.

متخصصين بالعمل بالتعليم الصحي.

متخصصين بالطيران.

متخصصين صيانة.

متخصصين بصيانة الطائرات.

خبيري إدارة مستشفيات.

أماكن وظائف وزارة الدفاع السعودية 2022

المنطقة الشمالية، والجنوبية، والغربية، والشرقية، والوسطى، ومستشفى القوات المسلحة في شرورة، ومستشفى القوات المسلحة في وادي الدواسر، ومستشفى القوات المسلحة في جازان، والإخلاء الطبي الجوي، بالإضافة إلى مركز الأمير سلطان، ومستشفى القوات المسلحة كلية الأمير سلطان العسكرية، ومجمع الملك فهد الطبي، ومستشفى الملك سلمان، ومستشفى القوات المسلحة في القصيم، ومستشفى الملك عبدالعزيز في الظهران، ومستشفى الملك فهد في جدة، ومستشفى القوات المسلحة في نجران، ومستشفى القوات المسلحة في الطائف، ومسشتفى القوات المسلحة في الجبيل، ومدينة الأمير سلطان في الرياض، وجميع المستشفيات التابعة للقوات المسلحة في الخرج، ومستشفى الأمير سلطان في مدينة المنورة.

رابط موقع وزارة الدفاع السعودية