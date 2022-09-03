تشيلسي يقطع طريق ريال مدريد نحو نجمه

بات أحد نجوم تشيلسي على أعتاب توقيع عقد طويل الأمد مع النادي، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.

فقد أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الظهير الإنجليزي للبلوز، ريس جيمس، الذي كان على طاولة اهتمامات ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، حيث يثير إعجاب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينجي، اقترب من التجديد.

وينتهي العقد الحالي لجيمس مع تشيلسي، في صيف 2025، لكنه وصل إلى مرحلة متقدمة من مفاوضات التمديد مع النادي اللندني، وقد يوقع على عقده الجديد خلال أيام قليلة.



وسيغيب جيمس عن مباراة البلوز المقبلة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام وست هام يونايتد، بسبب الإصابة.