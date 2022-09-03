إيران ترد على السفيرة "الإسرائيلية" في لندن

ردت طهران على مذكرة السفيرة "الإسرائيلية" لدى لندن، تسيبي حوتوفيلي، "المناهضة لإيران"، بشأن وثيقة إحياء الاتفاق النووي.

وفي هذا الصدد، نشر القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بريطانيا، مهدي حسيني متين، رسالة في "تويتر"، قال فيها: "المطالب المدمرة لسفيرة الكيان الصهيوني من بريطانيا، تظهر مرة أخرى أن هذا الكيان غير الشرعي لا يمكن أن يطيق استتباب السلام والأمن في المنطقة أو في أي مكان آخر بالعالم، ولا يطيق حتى حق بريطانيا في اتخاذ قرارات مستقلة بشأن الاتفاق النووي".

وتابع حسيني متين: "هذا الكيان الإرهابي، الذي تأسس على أساس الاحتلال وانتهاك القانون، يكيل الاتهامات الباطلة ومنذ عقود ضد برنامج إيران النووي السلمي".

وكانت تسيبي حوتوفيلي قد وصفت في مذكرة نشرت في صحيفة "الدايلي تلغراف"، الاتفاق مع إيران بأنه "خطير"، مطالبة حكومة لندن برفضه، حيث قالت: "لن يكون من الحكمة الوثوق بنظام لا يزال يكذب بشأن طموحاته النووية".

واعتبرت السفيرة "الإسرائيلية" لدى بريطانيا أن "الاتفاق مع إيران يشكل خطورة على واشنطن ولندن كما هو الحال بالنسبة لتل أبيب"، مضيفة: "الآن أكثر من أي وقت مضى من المهم ألا يتم التوقيع على الاتفاق".