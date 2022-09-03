بث مباشر..تشيلسي ووست هام يونايتد الأن اليوم يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد يلا شوت ، يدخل فريق تشيلسي مباراته اليوم السبت أمام غريمه وست هام يونايتد، لحساب الجولة السادسة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز 2022/2023، وعينه على تحقيق الفوز والانتصار في المباراة والخروج من اللقاء بثلاث نقاط تؤكد مسيرته المتواصلة على المنافسة على بطولة الدوري الانجليزي، لذلك وضعنا لكم في "فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد، التي ستقام الساعة الـ5 توقيت العاصمة السعودية مكرمة المكرمة، لذلك وضعنا المقالة للتعرف على تفاصيل مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد وأبرز التصريحات الصادرة عن مدربي الفريقين بالإضافة لأفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد مساء اليوم السبت 3/9/2022م.

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يستعد فريق تشيلسي لمواجهة فريق وست هام يونايتد في الجولة السادية من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تبدأ اليوم السبت 3/9/2022، وتقام المواجهة على ملعب ستامفورد بريدج.

تشيلسي صاحب الأرض والجمهور، يتواجد في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد سبع نقاط فقط، من خمس مباريات، حيث حقق الفوز في مبارايتن، وتعادل في مبارايتن وخسر مباراة، ويرغب في استغلال عاملي الأرض والجمهور والخروج بثلاث نقاط للعودة للمنافسة من جديد.

في الجانب الآخر، يدخل وست هام يونايتد اللقاء برصيد اربع نقاط في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة حيث حقق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل أخرى وخسر ثلاث مباريات.

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بث مباشر..تشيلسي ووست هام يونايتد الأن اليوم يلا شوت-بث مباشر مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد يلا شوت ، وتشيلسي استهل مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالفوز على إيفرتون، ثم تعادل مع توتنهام، وخسر أمام ليدز يونايتد، قبل أن يفوز على ليستر سيتي، ثم خسر من ساوثهامبتون.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، ويتطلع للعودة لسكة الانتصارات مجددا في البريميرليج بالفوز في المباراة المقبلة على حساب وست هام يونايتد.

أما فريق وست هام افتتح مشواره في الدوري الإنجليزي بالخسارة في 3 جولات متتالية أمام مانشستر سيتي ونوتنجهام وبرايتون، ثم تغلب على أستون فيلا وتعادل مع توتنهام، ويحتل المركز الـ14 برصيد 4 نقاط.





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ويتطلع فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، لمواصلة نتائجه الجيدة في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم وذلك من أجل المنافسة على اللقب الذي توج به الموسم الماضي متفوقا على منافسه فريق ليفربول

ويتواجد فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، برصيد 10 نقاط جمعها من 4 مباريات حيث حقق 3 انتصارات وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 13 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

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بات أحد نجوم تشيلسي على أعتاب توقيع عقد طويل الأمد مع النادي، بحسب تقرير صحفي إنجليزي.



فقد أشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن الظهير الإنجليزي للبلوز، ريس جيمس، الذي كان على طاولة اهتمامات ريال مدريد خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، حيث يثير إعجاب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي مدرب الميرينجي، اقترب من التجديد،وينتهي العقد الحالي لجيمس مع تشيلسي، في صيف 2025، لكنه وصل إلى مرحلة متقدمة من مفاوضات التمديد مع النادي اللندني، وقد يوقع على عقده الجديد خلال أيام قليلة.



وسيغيب جيمس عن مباراة البلوز المقبلة، في الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام وست هام يونايتد، بسبب الإصابة.

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وتنطلق مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة "beIN Sports 3 HD Premium".

تشكيل تشيلسي المتوقع:" حراسة المرمى: إدواردو ميندي، أما خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - ازبيليكويتا، وخط الوسط: كوكوريلا - جورجينيو - كوفاسيتش - ريس جيمس، في الهجوم: ميسون ماونت - رحيم ستيرلينج - كاي هافريتز

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أعلن نادي تشيلسي رحيل مهاجمه نهائيا عن ملعب ستامفورد بريدج، لخوض تجربة جديدة في الدوري التركي، وأصدر النادي اللندني بيانا رسميا اليوم الجمعة، يؤكد خلاله انتقال البلجيكي ميتشي باتشواي بشكل نهائي إلى فنربخشة.

وسبق للدولي البلجيكي اللعب في تركيا الموسم الماضي، معارا إلى بشكتاش، وسجل معه 14 هدفا في 42 مباراة، وجاء رحيل باتشواي عن البلوز نهائيا بعدما أمضى السنوات الماضية متنقلا عبر الأندية على سبيل الإعارة، وذلك بعد انضمامه إلى الفريق اللندني في مايو/آيار 2017.



وعلى مدار 5 سنوات، لم يظهر باتشواي مع تشيلسي سوى في 77 مباراة، سجل خلالها 25 هدفا.

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ويستقبل نادي تشيلسي مساء اليوم السبت فريق وست هام يونايتد، على ميدانه وأمام جماهيره، في مباراة قوية ومنتظرة من قبل جماهير الدوري الإنجليزي، والتي تلعب في إطار مباريات الإسبوع السادس من "البريميرليج"، ويمكنكم مشاهدة مباراة وست هام وتشيلسي، وفقاً للمواعيد التالية بتوقيت الدول العربية:

- الساعة الرابعة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا، وجاء تشكيل تشيلسي المتوقع:

حراسة المرمى: إدواردو ميندي. خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - تياجو سيلفا - ازبيليكويتا. خط الوسط: كوكوريلا - جورجينيو - كوفاسيتش - ريس جيمس. في الهجوم: ميسون ماونت - رحيم ستيرلينج - كاي هافريتز

💜😍بداية المتعة والإثارة مع استوديو السبت



تقديم عبدالعزيز النصر رفقة ضيفيه طارق الجلاهمه وحاتم الطرابلسي@aazizalnasr@Dr_T_AlJalahmah @hatemtrabelsitn



📺 مباشر الآن على beIN SPORTS 1 PREMIUM



🧐 توقعاتكم لمباريات اليوم؟#استوديو_السبت pic.twitter.com/gXs7QL2YCn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 3, 2022

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