بث مباشر..ريال مدريد وريال بيتيس الأن اليوم يلا شوت-بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس يلا شوت، 3 ساعات تفصل عشاق ريال مدريد الاسباني على اللقاء الذي يجمعه في الدوري الاسباني بغريمه لحساب الجولة الرابعة من عمر المسابقة 2022/2023م، ريال بيتيس وعينه على مواصلة طريق الانتصارات والفوز في محاولة جديدة للحفاظ على لقب الدوري الذي حققه الموسم الماضي، لذلك قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن نضع لكم هذه المقالة للحديث عن مباراة ريال مدريد وريال بيتيس وأبرز القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس مساء اليوم السبت 3/9/2022م، وكذلك أفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والتشكيل المتوقع لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس وأبرز تصريحات مدربي الفريقين حول المباراة التى ستقام الساعة 5والربع بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة.

بث مباشر ريال مدريد وريال بيتيس

في الظهور الأول لملعب "سانتياجو برنابيو" خلال منافسات موسم 2022-2023 من الدوري الإسباني، يستضيف ريال مدريد نظيره ريال بيتيس، في واحدة من المباريات المرتقبة في الجولة الرابعة من "لا ليجا"، وريال مدريد حقق مسيرة مثالية حتى الآن في حملة الدفاع عن لقبه بالدوري الإسباني، بعد أن حقق ثلاثة انتصارات خارج أرضه، كان آخرها على حساب إسبانيول بنتيجة 3-1.

أما نادي ريال بيتيس، فموقفه مماثل لموقف ريال مدريد في الموسم الجديد من الدوري الإسباني، بعد أن حقق هو الآخر الفوز في أول ثلاث مباريات، كان آخرها أمام أوساسونا بهدف دون رد، وستكون مواجهة ريال مدريد وريال بيتيس هي المباراة التي من المنتظر أن يتم فيها فك الشراكة في صدارة الدوري الإسباني، حيث يملك الفريقان في رصيدهما تسع نقاط، مع تفوق بطل "لا ليجا" بفارق الأهداف.





بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم

تأتي تلك المباراة في إطار منافسات الجولة الرابعة من منافسات الليجا، موسم 2022/23، وذلك على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وفاز ريال مدريد في الجولة الماضية على إسبانيول بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما تخطى ريال بيتيس خصمه أوساسونا بهدف نظيف.

ويمتلك ريال مدريد وريال بيتيس العلامة الكاملة في الوقت الحالي، في جدول الدوري الإسباني، برصيد 9 نقاط لكل منهما، ضمن مقالنا بث مباشر..ريال مدريد وريال بيتيس الأن اليوم يلا شوت-بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس يلا شوت

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واستقرت قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للدوري الإسباني على اسم معلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني 2022-2023.

وسيكون علي محمد علي هو معلق مباراة اليوم، وجاء تشكيل فريق ريال مدريد المتوقع أمام ريال بيتيس، على النحو التالي : حراسة المرمى: كورتوا ، وفي خط الدفاع: ميندي، الابا، ميليتاو، كارفخال، ويتمركز في خط الوسط: كروس ، تشواميني مودريتش ، ويقود خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي

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تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة ريال بيتيس غدًا السبت، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة عن العودة لملعب سانتياجو بيرنابيو من جديد "يغمرنا شعور جيد، حظينا بأوقات جيدة في البيرنابيو الموسم الماضي، ونأمل في تكرار ذلك هذا الموسم"، وتابع "تنتظرنا مباراة صعبة أمام خصم يرغب في المنافسة".



وأضاف "أفكارنا لم تتغير، نريد أن نحافظ على نفس الهوية من خلال تقديم مستوى هجومي أكبر على ملعبنا، بيتيس يمر بفترة جيدة ويملك الثقة، لكن نحن أيضًا في حالة جيدة، الآن يبدأ الموسم لبدء خوض المباريات كل 3 أيام"، واستكمل "كل مباراة مهمة لكن ليست حاسمة، هناك فرق بدأت الموسم بصورة جيدة وأخرى عانت، والمعاناة ستأتي للكل، لكن الأهم هو الخروج منها سريعًا".



وعن كون ريال مدريد المرشح للفوز بالألقاب "لكل موسم ظروفه الخاصة، أعتقد أن الدوري سيشهد منافسة أكبر، ودوري الأبطال لا يملك مرشحًا بارزًا بعد".



وأردف "الأمر يتعلق بما سيحدث في مارس/ آذار وأبريل/ نيسان، الآن نملك شكوكا أقل من العام الماضي في المرحلة نفسها، نملك قائمة جيدة في كل المراكز، وسنذهب للمنافسة والقتال".

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وتطرق إلى قوة البريميرليج فقال "لا أعرف متى سيتوقف ذلك، هدف كل الدوريات وليس الدوري الإسباني فقط هو الاقتراب منهم من خلال تطوير المباريات والأجواء وبناء ملاعب جديدة وتجنب أعمال العنف"، وتابع "البريميرليج قطع طريقا طويلا في حقوق البث وتفوق على باقي الدوريات، هناك أجواء رائعة ويملكون أفضلية عن الآخرين".



وعلق على وضع البلجيكي إدين هازارد "هو يعمل بصورة جيدة، لكن 3 مباريات ليست كافية لتقييمه، أنا على ثقة بأنه سيلعب دورًا مهما هذا الموسم"، وبالنظر إلى دور تشواميني صرح المدرب الإيطالي "بالنظر إلى خصائصه فهو أكثر لاعب مناسب لهذا المركز، لكن هناك أيضًا كامافينجا وكروس".

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وأوضح "الأمر يعتمد على الطريقة التي نريد اللعب بها، إذا أردت السيطرة فكروس يملك موهبة كبيرة في دقة التمرير، وإذا أردت المزيد من الطاقة، فتشواميني وكامافينجا يقومان بذلك بصورة أفضل"، وواصل "أوريلين (تشواميني) متوسط ميدان رائع ويركز على عمله، هو صفقة استثنائية للنادي"، وأسهب "نملك مزيجا من القوة والطاقة والجودة في وسط الملعب، وستكون المشكلة في اختيار اللاعبين الثلاثة الذين سيشاركون".

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ريال بيتيس السبت 3-9-2022 ضمن منافسات الدوري الاسباني.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت السعودية وفلسطين ، وفي الرابع والربع بتوقيت مصر.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد ريال بيتيس4/3/3:" يتولى حراسى المرمى: كورتوا، وفي خط الدفاع: ميندي، الابا، ميليتاو، كارفخال، ويتمركز في خط الوسط: كروس ، تشواميني مودريتش ، ويقود خط الهجوم: فينيسيوس، بنزيما، فالفيردي "، ولمشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس هنـــــــــــا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري

وفي مقالنا بث مباشر..ريال مدريد وريال بيتيس الأن اليوم يلا شوت-بث مباشر مباراة ريال مدريد وريال بيتيس يلا شوت، انتهى الميركاتو الصيفي دون أن يتعاقد ريال مدريد مع مهاجم بديل للفرنسي كريم بنزيما، وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الميرنجي تحول إلى متفرج في أيام الميركاتو الأخيرة، حيث تم إغلاق باب التعاقدات منذ 8 أسابيع بمجرد وصول أوريلين تشواميني، وأشارت إلى أنه رغم كثرة الشائعات في الميركاتو، لكن مسؤولي ريال مدريد لم يتحركوا للتعاقد مع أي لاعب آخر.



وأوضحت أن ريال مدريد تفاوض في بداية الميركاتو مع البرازيلي جابرييل جيسوس، لكن بمجرد تأكد الميرنجي من عدم إمكانية التعاقد معه، فإن النادي الملكي أغلق باب التعاقد مع مهاجم جديد، وذكرت أن ريال مدريد تعلم من التجارب السابقة بعدم ضم مهاجم جديد دون الاقتناع بأنه اللاعب المثالي للفريق، حتى لا يتكرر ما حدث في صفقات ماريانو دياز ولوكا يوفيتش.

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وكشفت أن اللاعبين وصلا دون إجماع من جميع الأطراف التي تحدد الصفقات في ريال مدريد، وقالت "ماركا" إن خلال الشهرين الماضيين ارتبط ريال مدريد بالعديد من الصفقات مثل: "ليفاندوفسكي - كافاني - دجيكو - نكونكو - سيسكو - كريستيانو رونالدو - راؤول دي توماس - إيكيتيك - هافيرتز - فيرنر"، وأتمت: "الحقيقة هي أن ريال مدريد لم يفتح باب التوقيع مع أي لاعب من هؤلاء".

💜😍بداية المتعة والإثارة مع استوديو السبت



تقديم عبدالعزيز النصر رفقة ضيفيه طارق الجلاهمه وحاتم الطرابلسي@aazizalnasr@Dr_T_AlJalahmah @hatemtrabelsitn



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