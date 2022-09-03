"مدمـرة تركيـة" تصل مينـاء حيفـــا..!

وصلت مدمرة تابعة للبحرية التركية إلى ميناء حيفا صباح اليوم (السبت) للمرة الأولى منذ عقد. وفق ما أوردته صحيفة يديعوت آحرنوت العبرية.

وحسب يديعوت، فلإن الغرض من وصول السفينة إلى "إسرائيل" هو تدريب لحلف شمال الأطلسي ، سترسو في إطاره في الميناء في زيارة تستغرق عدة أيام ، وتزود بالوقود و "إظهار التواجد" ، ولا يتوقع أن تشارك في تدريب مشترك في إسرائيل وفقا للمصادر العبرية .

جاء رسو المدمرة التركية TCG Kemalreis (F-247) ، التي دخلت ميناء حيفا بعد حوالي ساعة من دخول سفينة البحرية الأمريكية USS Forrest Sherman ، والتي رست أيضًا في إسرائيل كجزء من الناتو إلى جانب سفينة إيطالية ، على خلفية الدفء في العلاقات بين إسرائيل وتركيا ، حيث أعلن البلدان ، من بين أمور أخرى ، إعادة السفراء إلى أنقرة وتل أبيب.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إن "قوة خاصة تابعة لحلف شمال الأطلسي تضمنت هذا الأسبوع سفينة أمريكية وسفينة تركية راسية في ميناء حيفا".

وقال مسؤول عسكري كبير إن الالتحام هو جزء من تعاون إسرائيل ودعمها لحلف شمال الأطلسي ، ولم يتم التخطيط لأي أنشطة بين الجيش الإسرائيلي والسفينة التركية أو طاقمها أو قادتها ، بما في ذلك الاستقبالات أو التدريبات أو الاجتماعات.

وقررت إسرائيل وتركيا الشهر الماضي إعادة السفراء ، ودارت بعدها محادثة بين رئيس الوزراء يئير لبيد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، الذي تحدث لأول مرة منذ إعلان تطبيع العلاقات بين البلدين. أعلن مكتب لبيد ، من بين أمور أخرى ، عودة الرحلات الجوية الإسرائيلية إلى تركيا ، كما كشف موقع Ynet .