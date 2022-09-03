"أوتشا": الاحتلال هدم نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني منذ 2009

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي نحو 9 آلاف مبنى فلسطيني، وهجر آلاف المواطنين الفلسطينيين منذ عام 2009، وحتى نهاية أغسطس، حسب تقرير للأمم المتحدة.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا"، في تقرير بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت ثمانية آلاف و 746 مبنى فلسطينياً.

وأضاف التقرير أن عمليات الهدم أدت إلى تهجير نحو 13 ألف مواطن فلسطيني، وألحقت أضرارا بنحو 152 ألفٍ آخرين.

وأشار إلى أن عمليات الهدم أدت أيضاً إلى حدوث أضرار بنحو ألف و 559 منزلا، وأن المباني المهدمة قد تكون سكنية، أو متعلقة بسبل العيش، أو مرتبطة بالخدمات، أو جزءًا من البنية التحتية.

وأضاف التقرير أن هذه المعطيات تشمل مبان تم هدمها من قبل سلطات الإحتلال بشكل مباشر، أو اجبرت أصحابها على ذلك.

وجاء في التقرير أن عمليات الهدم تُنفذ عادة "بسبب عدم وجود تصاريح اسرائيلية، والتي يكاد يكون من المستحيل الحصول عليها، أو قد تكون لأسباب عقابية، والتي يتم تنفيذها كجزء من الأنشطة العسكرية"، بهدف ردع مقاومين محتملين.

وتشكل سياسة هدم المنازل الفلسطينية منهجية إسرائيلية قديمة منذ نشأة دولة الاحتلال عام 1948، فقد دمرت السلطات الإسرائيلية منذ النكبة أكثر من 500 قرية وبلدة فلسطينية.