رابط الصرف رسمياً تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022- موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية2022 يبحث الآلاف من المواطنين في قطاع غزة والضفة المحتلة، عن الموعد الرسمي لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022 التي ستصرف كاملةً لأول مرة منذ أكثر من عام، بعد أن أعاد الاتحاد الأوروبي مساعداته للسلطة الفلسطينية المتكفلة بدفع نص قيمة ما يصرف لمخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث صرفت وزارة المالية جزء من مخصصات الشؤون الاجتماعية لن تصرف من الدفعة الكاملة قبيل عيد الأضحى المبارك، حيث يقدم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية موعد رابط الصرف رسمياً تحديد موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2022- موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية2022.

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية شهر 8 -2022

وفي تصريحات سابقة لوزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني فإن الوزارة تستعد لصرف دفعة جديدة كاملة من المخصصات النقدية للمستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية خلال الشهر القادم، حيث أن الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي تحضر لصرف دفعة جديدة من المخصصات النقدية لأكثر من 110 آلاف أسرة مدرجة في البرنامج، بعد ثلاثة أو أربعة أسابيع من الآن وذلك بعد إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بذلك.

وذكر مجدلاني أن الوزارة أصبحت جاهزة وهي بانتظار انتهاء الإجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي باعتباره ممولاً رئيسياً للبرنامج الذي تنفذه الوزارة"، معرباً عن أمله أن يتم الصرف في الموعد المذكور.

اما فيما يتعلق بانتظام عمليات صرف الدفعات النقدية التي حجبت بشكل شبه كامل خلال العامين الأخيرين باستثناء نصف دفعة تم صرفها العام الماضي، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقطوع الشهر الماضي، فأكد مجدلاني ان ذلك منوط ومرهون بعاملين أساسيين؛ الأول يتعلق بالوضع المالي للموازنة العامة، بينما يتعلق العامل الثاني في التزام الاتحاد الأوروبي بدفع حصته للبرنامج والتي توقفت خلال العامين الأخيرين.

تحديث بيانات المستفيدين من الشئون الاجتماعية

وأوضح مجدلاني أن أكثر من 80 ألف عائلة من القطاع ونحو 30 ألف عائلة من الضفة تستفيد من البرنامج، بحيث تتقاضى الأسرة الواحدة مبلغاً مالياً يتراوح ما بين 750 و1800 شيكل.

وبموجب البرنامج الذي بدأ العمل به قبل أكثر من عشر سنوات، فإن المستفيدين من البرنامج يتلقون أربع دفعات سنوية بواقع دفعة واحدة كل ثلاثة أشهر، ولكن خلال العامين الماضيين لم يتمكن هؤلاء من استلام أكثر من نصف دفعة واحدة فقط، بسبب حجب الاتحاد الأوروبي لحصته للبرنامج والتي تتجاوز نصف المبلغ الإجمالي المخصص، بالإضافة إلى الأزمة المالية التي عصفت بالحكومة.

صرف جزء من مخصصات الشؤون الاجتماعية في فلسطين

يذكر أن وزارة التنمية صرفت مبلغ يقدر بـ 350 شيكلا للأسر الفقير من مخصصاتها، قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك بعد 20 شهرًا من عدم تلقي هذه الأسر لأي دفعة من المخصصات.

وتصرف شيكات الشؤون لـ 116 ألف أسرة، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، ويفترض صرف المخصصات لهم بمبالغ مختلفة، وفق محددات مُعلنة، مرة كل 3 أشهر.

ولم تتلق الأسر المستفيدة من شيكات الشؤون الاجتماعية منذ مطلع عام 2020 سوى جزء من دفعة الشهر الجاري بقيمة 400 شيكل، وجزء آخر منتصف عام 2021 الماضي بقيمة 700 شيكل.