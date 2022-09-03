طريقة مجربة لتنظيف الجسم من السموم- كيف تنظف جسمك من السموم- يبحث كثيرون عن طريقة سهلة ومجربة لتنظيف الجسم من السموم، حيث أن جسم الإنسان يتعرض للكثير من البكتيريات الضارة التي تُسبب ضرر للجسم وإذ لم يتم التعامل معها وتنظيف الجسم من السموم أول بأول سيؤدي ذلك إلى الإصابة بأمراض عديدة سواء في أعضاء وأجهزة الجسم أو حتى على الشعر والبشرة، لذلك يجب أن تحرص على تنظيف الجسم من السموم بشكل منتظم ويوجد أكثر من طريقة لطرد تلك السموم من الجسم، لذا نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية طريقة مجربة لتنظيف الجسم من السموم- كيف تنظف جسمك من السموم.

طريقة مجربة لتنظيف الجسم من السموم

يوجد أكثر من طريقة لتنظيف الجسم من السموم، ومن ضمن تلك الطرق هي المشروبات التي تعمل على طرد السموم من الجسم، فهي تجعل الجسم صحي ونشط كما أن طرق تحضيرها سهلة ولا تحتاج منك مجهود كبير لإعداد، وتنظيف الجسم من السموم عن طريق مشروب الديتوكس، وهو مشروب يحتوي مشروب على العديد من المكونات التي تقوم بتنظيف الجسم من السموم، وكلها مكونات طبيعية وصحية لا تُسبب أي ضرر للجسم، ويمكن تحضير مشروب الديتوكس بأكثر من طريقة، ومن تلك الطرق:

تحضير مشروب الديتوكس التفاح والقرفة

تعمل القرفة على تنظيف الجسم من كل السموم الذي يوجد فيه وله نتيجة فعالة لذلك يتم وضعه في المشروب، وكذلك التفاح يقوم بنفس الأمر، يتكون المشروب من:

3.5لتر من الماء

من 3 ل 6 ثمرات من التفاح

6 أعواد قرفة

يتم وضع الماء على نار متوسطة ونتركه حتى يغلي، ثم وضع التفاح في الماء بعد تقطيعها لشرائح رفيعة ولكن بدون أن يتم تقشيرها، ثم وضع أعواد القرفة وتركهم على النار لمدة 15 دقيقة، ومن ثم بعد مرور الوقت يُترك المشروب حتى يبرد لمدة 4 ساعات في الثلاجة.

تحضير مشروب ديتوكس الليمون والخيار

يعمل الليمون على تنظيف الجسم من السموم بفاعلية بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى الانتعاش والحيوية وكذلك الخيار فهو من الخضروات المفيدة للجسم، يتكون المشروب من:

8 أكواب من الماء

3 أو 4 ثمرات ليمون صغيرة، أو يتم استبدالها بثمرة ليمون كبيرة

نصف ثمرة خيار كبيرة

8 أو 10 ورقات نعناع

يتم وضع الماء في وعاء ثم يُعصر عليه نصف ليمونة كبيرة أو 2 ليمون صغيرة الحجم، والنصف الآخر يتم تقطيعه شرائح رقيقة ويوضع في الماء، ومن ثم يتم تقطيع الخيار لشرائح ويوضع في الماء وثم يوضع ورقات النعناع، ويتم تقليبهم جيدًا، وبعد ذلك يتم وضع المشروب في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات ويُفضل أن يُترك طوال الليل.

تحضير مشروب ديتوكس الجريب فروت والزنجبيل

تعد فاكهة الجريب فروت من الفواكه المفيدة والمهمة للجسم فهي تقوم بطرد السموم وكذلك الزنجبيل لذلك يتم إعداد المشروب منهما، ويتكون المشروب من:

لتر من الماء

ثمرة جريب فروت

ملعقتين صغيرة من الزنجبيل المفروم أو مقطع شرائح

12 ورقة نعناع

يتم وضع الماء في وعاء ثم يتم تقطيع ثمرة جريب فروت لشرائح، ومن ثم يوضع الزنجبيل والنعناع، ويتم تقليبهم بشكل جيد ويتم تغطيته وتركه في الثلاجة طوال الليل.

تحضير مشروب ديتوكس الشاي الأخضر والليمون والنعناع

يعد النعناع والشاي الأخضر من أكثر الأعشاب التي تقوم بتطهير الجسم من السموم لاحتوائهم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، يتكون من:

لتر من الماء

ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

4 ثمرات من الليمون

20 ورقة نعناع

يتم وضع كوب واحد فقط من الماء على نار متوسطة ويوضع فيه الشاي الأخضر ونتركه حتى يغلي، ثم يتم تصفية الشاي ووضع ماء الشاي فقط في وعاء آخر ويُضاف إليه باقي لتر الماء وشرائح الليمون وورقات النعناع، ويتم تقليبهم جيدًا، ثم يوضع في الثلاجة طوال اليوم.

لمشروب الديتوكس فوائد أخرى عديدة غير تنظيف الجسم من السموم، ومن تلك الفوائد أنه يساعد على الاسترخاء وتخفيف الالتهابات في الجسم، كما أنه يساعد على جعل البشرة نضرة وصحية ويُأخر في ظهور علامات تقدم السن، ويوجد مشروبات أخرى تعمل على تنظيف الجسم من السموم مثل مشروب الشاي الأخضر لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تعمل على تطهير وتعزيز وظائف الكبد، ومشروب البروكلي واللفت، ومشروب البصل والثوم، وأيضًا مشروب الماء بالليمون.

تنظيف الكبد من السموم

يعد الكبد من أهم أعضاء الجسم فهو العضو المسؤول في الأساس عن تنظيف الجسم من السموم، لكن من كثرة تعرض الجسم للسموم يتأثر الكبد بالتأكيد مما يجعله غير قادر على ممارسة وظيفته، لذلك يجب الاهتمام بتنظيف الكبد من السموم، ويوجد أكثر من طريقة يمكن اتباعها، مثل شرب مشروب الشمر يوميًا، أو شرب الشاي الأخضر أو النعناع لاحتوائها على إنزيمات تقوم بطرد السموم، ويوجد أيضاً مشروب اليانسون بالكركم، ومشروب الحلبة ولكي تحصل على نتيجة فعالة يجب تناوله على معدة فارغة قبل تناول أي طعام آخر.

ومن المشروبات الأخرى التي تعمل على تنظيف الكبد من السموم هو مشروب الزعتر ومشروب البابونج، أو البقدونس المغلي ولكن يتم تناوله بعد أن يبرد وقبل تناول أي طعام فهو يعطي نتيجة فعالة إذا تناوله على معدة فارغة. ومن الطرق الأخرى لتنظيف الكبد من السموم هي تناول الأعشاب مثل نبات الهندباء البري وهو نبات هندي، وأيضًا الجذر العضوي الأصفر الذي يقوم بتنقية الدم ويساعد الكبد في عملية تنظيف الدم من السموم، بالإضافة إلى كل تلك المشروبات يجب الانتظام على شرب من 8 إلى 10 أكواب من الماء يومياً، فالماء هو أساس تنظيف الجسم من السموم. ويعد الصيام أحد أكثر الطرق فعالية في تنظيف الكبد من السموم.

طرق أخرى لتنظيف الجسم من السموم

تجربتي مع تنظيف الجسم من السموم، يوجد العديد من الطرق الأخرى التي تقوم بتنظيف الجسم من السموم بالإضافة للطرق التي ذكرناها في الأعلى وهم:

تناول الخضروات الطازجة وخاصة الطماطم والبصل لأنها يعملان على تنشيط الكبد والكلى في آن واحد فيقوم بتنظيف الجسم من السموم.

تناول البقوليات بجميع أنواعها، وخاصة للأطفال فهي مهمة جدًا لهم.

تناول الأسماك فهي تعمل على طرد السموم

الكثرة في تناول الأعشاب الطبيعية وخاصة التي تحتوي على مواد مضادة لعملية الأكسدة.

الصيام من أهم الطرق وأكثرها فعالية في عملية طرد السموم من الجسم.

التوقف عن التدخين فهو مسبب رئيسي للسموم.

تناول الطعام الغني بالألياف.

أسباب تراكم السموم في الجسم

يوجد العديد من العادات التي نقوم بها تؤدي إلى امتلاء الجسم بالسموم، لذلك يجب أن نقلع عنها حتى تتمتع بجسم صحي خالي من السموم، ومن ضمن تلك العادات:

تناول العديد من الأدوية، والمواد الكيميائية.

تناول العديد من الطعام الغير صحي الغني بالدهون الضارة والسكريات الكثيرة.

تناول القهوة والشاي بشكل كبير وأيضاً المشروبات الغازية.

الاستخدام المفرط للمواد الكيميائية.

الأشعة الضارة أيضًا الصادرة عن الهواتف المحمولة والتلفزيون تُسبب تسمم للجسم.

الهواء المغلوث المحيط بك.

التعرض للضغوط العصبية.

أعراض خروج السموم من الجسم

تجربتي مع تنظيف الجسم من السموم، عندما تقوم بتنظيف الجسم من السموم تظهر عليك مجموعة من الأعراض أو العلامات، وخاصة عند تنظيف الكبد، ومن تلك الأعراض:

الأرق الدائم وعدم القدرة على النوم بشكل متواصل.

الصداع بشكل دائم والهبوط.

الشعور بالخمول والكسل طوال اليوم.

الشعور بالضعف في الجسم.

حدوث انتفاخات في البطن مع خروج غازات.

حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي.