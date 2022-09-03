قطر تسمح باحتساء "الخمور" لمشجعي مونديال 2022

كشفت مصادر لوكالة "رويترز"، عن الشروط التي وضعتها الحكومة القطرية، للسماح للمشجعين الحاملين لتذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم، باحتساء الخمور.

وقال المصدر:"إن قطر تعتزم السماح للمشجعين بشراء الخمور التي تحتوي على نسبة كحول "قبل ثلاث ساعات من انطلاق المباراة ولمدة ساعة بعد صفارة النهاية، ولكن ليس في أثناء المباراة"، حسبما قال مصدر مطلع على خطط البطولة، بمعنى أن احتساء الخمور خلال المباريات أضحى ممنوعا.

وأضاف المصدر أن شركة "بدويايزر"، وهي من الرعاة الرئيسيين لكأس العالم، وتتمتع بحقوق حصرية لبيع الخمور في البطولة، ستقدم مشروبها داخل محيط كل ملعب، ولكن ليس في مدرجات الاستاد أو المداخل.

وأوضح المصدر "الخمور ستكون متاحة عندما تفتح البوابات، أي قبل انطلاق المبارايات بثلاث ساعات،كل من يريد الشرب سيكون قادرا على ذلك. وبعد ذلك عندما يغادر الملعب أيضا لمدة ساعة بعد صفارة النهاية".

وكانت الحكومة القطرية أكدت أن احتساء الخمور في الأماكن العامة سيكون محظورا، وأن عقوبات ستفرض على مخالفي التعليمات، مؤكدة أنها خصصت أماكن محددة بمحيط الملاعب للمشجعين ضمن أوقات وشروط محددة لذلك، داخل أجزاء منطقة مشجعي "فيفا" الرئيسية في كل ملعب .