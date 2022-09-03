المجاهدين: استشهاد أبو محاميد بسبب الإهمال الطبي لن يفلح في النيل من عزيمة الأسرى

أكدت حركة المجاهدين الفلسطينية، اليوم السبت، أن استشهاد الأسير "موسى هارون أبو محاميد" في مستشفى "أساف هرفيه" بسبب الاهمال الطبي "فعل اجرامي صهيوني لن يُفلح في النيل من العزيمة الفولاذية للأسرى الأبطال".

وأوضحت المجاهدين، أن العدو الصهيوني هو المسؤول عن هذه الجريمة بحق الأسير أبو محاميد وعليه تحمل تبعات ذلك، فقضية الأسرى على رأس أولويات المقاومة.

وبيّنت أن سياسة الاهمال الطبي الممنهج والمتعمد الذى تمارسه ادارة السجون الصهيونية بحق الأسرى هي انتهاك صارخ لكل المواثيق والاعراف الدولية الخاصة بالأسرى.

وطالبت المجاهدين، المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل والفوري لحماية أسرانا والوقوف عند مسئولياتهم القانونية والانسانية .

وأكد قدورة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني اليوم، ارتقاء الأسير موسى هارون أبو محاميد من قرية بيت تعمر شرق بيت لحم بعد اعتقاله من قبل قوات الاحتلال قبل شهرين .