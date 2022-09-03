الاحتلال يُجبر عائلة مقدسية على هدم منزلها في سلوان

أجبر الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم السبت 3/9/2022، عائلة مقدسية على هدم منزلها قسرًا، في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت مصادر مقدسية، أن ما تسمى بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة أجبرت عائلة هادية على هدم منزلها قسرًا، في بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت المصادر، أن عائلة هادية شرعت بهدم منزلها بيدها، تفاديا لدفع "غرامات مالية /أجرة الهدم " للبلدية.

وذكرت المصادر نقلاً عن العائلة أن المنزل قائم منذ 12 عاماً، وحاولت العائلة ترخيصه منذ سنوات، حتى أصدرت البلدية قرار الهدم النهائي ،وأمهلتها عدة أيام لتنفيذ القرار أو قيام البلدية بذلك.

ويعيش في المنزل 3 عائلات، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا.