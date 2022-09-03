الفصائل تنعي الشهيد أبو محاميد وتحمل الاحتلال مسؤولية استشهاده

نعت القوى والفصائل الفلسطينية اليوم السبت 3/9/2022، الشهيد الأسير موسى هارون أبو محاميد من بيت لحم بالضفة المحتلة، في مستشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 231 شهيداً.

ووصفت الفصائل استشهاد محاميد وكافة الشهداء بجريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال.

حركة حماس

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في تصريح صحفي :"إن استشهاد الأسير موسى هارون ابو محاميد 40 عامًا من بيت لحم، في مستشفى "أساف هروفيه" الصهيوني، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، جريمة مركبة وانتهاك لكل الأعراف والقوانين الإنسانية، وتعكس إجرام المحتل وسادية السجان الصهيوني.

واعتبر أن ارتقاء 231 شهيداً من الحركة الأسيرة، يعني أننا أمام جريمة حرب منظمة ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أسرانا الأبطال، وأن إدارة سجون الاحتلال تتعمد انتهاك كل القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين في سجونها، وتتصرف بمنطق البلطجة.

وأكد أن شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة سيبقيان أوفياء لقضية الأسرى وصولاً لكسر القيد عن كل أسرانا الأبطال.

الجبهة الشعبيّة

بدورها، نعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، اليوم السبت، الأسير الفلسطيني موسى هارون أبو محاميد (40 عامًا) من بيت لحم، والذي ارتقى جرّاء سياسة الإهمال الطبي في مستشفى "أساف هروفيه".

وحمَّلت الشعبية سلطات الاحتلال المسؤوليّة الكاملة عن استشهاد أبو محاميد جرّاء هذه السياسة العنصريّة واللاإنسانية، مُؤكدةً أنّها سياسة تهدّد الأسرى وخاصّة المرضى منهم داخل قلاع الأسر، حيث يأتي استشهاد أبو محاميد بعد ارتقاء الأسيرة المسنة سعدية فرج الله قبل أشهر.

وشدّدت الشعبيّة على ضرورة تكاتف كافة الجهود الوطنية والشعبية من أجل صوغ استراتيجيّة وطنيّة ميدانية عاجلة تتصدى للهجمة الصهيونية المتواصلة على الحركة الأسيرة وفي المقدمة منها سياسة الإهمال الطبي، وقادرة على إنهاء معاناتهم جراء سياسة التنكيل والتعذيب الممارس بحقهم، وصولاً لتحريرهم.

حركة الأحرار

وحملت حركة الأحرار، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتقاء الأسير الشهيد موسى أبو محيميد الذي استشهد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه.

واعتبر الحركة، أن هذه جريمة صهيونية جديدة تضاف للسجل الأسود للاحتلال الذي يمعن في إجرامه ضد أسرانا ويستخف بشكل خطير بحياتهم لاسيما المرضى منهم، وينتهك كافة القوانين والقرارات الدولية بحقهم أمام صمت دولي مخزي وفاضح يشجعه على مواصلة إجرامه.

ودعت حركة الأحرار، المؤسسات الحقوقية والإنسانية لتحمل مسؤولياتها في فضح جرائم الاحتلال وتعريته أمام العالم، فصمتهم مشاركة فعلية بما يرتكب من جرائم بحق شعبنا وأسرانا.