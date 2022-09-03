موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين، في هذه الأيام ومع قرب انتهاء فصل الصيف يبدأ الفلسطينيون في كل البلاد في الاطلاع ومتابعة كل ما يتعلق في تغيير التوقيت، حيث إنه في فصل الشتاء أو بالأحرى في التوقيت الشتوي، تقدم الجهات المختصة على ارجاع عقارب الساعة لمدة ستين دقيقة، حيث يكون التوقيت متأخر ساعة عن التوقيت الصيفي، وعلى سبيل المثال تكون الساعة السادية بدل السابعة، ويأذن العشاء الساعة السابعة بدلا من الثامنة، وهكذا.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2022-2023

وأيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف والدخول رسميا في فصل الخريف، لهذا يبدأ الناس في الأراضي الفلسطينية في البحث عن، موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين، حيث إن هذه المواقيت تهم عشرات الآلاف من الناس، لاسيما الموظفون وطلبة المدارس والجامعات، وحتى العمل، بل إنها تهم كل فلسطيني، لأنه حتى يبدأ التوقيت بشكل رسمي يقدم على ترتيب كل مواعيده، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2022-2023، فور الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة الفلسطينية.

تنوية: بدء التوقيت الشتوي في فلسطين اعتبار من منتصف الليلة الخميس/ الجمعة 29 أكتوبر بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) October 28, 2021

خبر لعشاق الشتاء #التوقيت الشتوي في فلسطين يبدأ فجر الأحد 31/10/2021

وذلك بتأخير عقارب الساعة ستين دقيقة 😁 — أحمد آل مسعود ✨ (@ahmedmasood__) October 11, 2021

موعد تغيير التوقيت الشتوي في فلسطين

ويزيد البحث في هذه الأيام عن، موعد تغيير التوقيت الشتوي في فلسطين، حيث إنه في الغالب يتم تغيير في شهر 11 من كل عام، حيث يبدأ العمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد للعام الجاري سبتمبر، ويستمر العمل بهذا التوقيت لغاية البدء بالتوقيت الصيفي من جديد وهكذا يتم المداورة بين هذين التوقيتين، إلا أن هناك لغط كبير يحدث بين الناس في الأيام الأولى من تغيير التوقيت، سواء الشتوي أو الصيفي.

بدء التوقيت الشتوي في فلسطين منتصف ليلية يوم الجمعة -السبت الموافق 30/10/2020..❤️ — MAZ€N Abd AL-Jawwad 🇵🇸🇸🇦 (@jawwadmazin) October 15, 2020

للتذكير بدء #التوقيت_الشتوي في فلسطين اعتبار من منتصف الليلة الخميس / الجمعة 29 أكتوبر بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف



كما ننوه بالإنتباه إلى هواتفكم الذكية حيث انها سيتم تأخير الساعة تلقائيا غدا ليلة الجمعة السبت 30-10-2021 مع توقيت الإحتلال والذي سيتم تغيره غدا — آية حسونة #غزة (@Aya_Hassoun24) October 28, 2021

موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2022

ويهتم العشب الفلسطيني بكل فئاته، بالاطلاع على، موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2022، حيث من المتوقع أن يبدأ بتاريخ /29 أكتوبر 2022، العمل بموجب التوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك سيتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، بحيث يتواصل العمل به لمدة 152 يوماً، حيث هناك فئات عدة تستفيد من التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، لذلك نستمر في نشر كل ما هم متابعينا الأعزاء وفق سياستنا المحددة، وبهذا نكون قد أرفقنا لكم، موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين، حتى يطلع عليها كل من يهم بالأمر.