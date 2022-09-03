موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:44 ص
03 سبتمبر 2022
موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين
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موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين، في هذه الأيام ومع قرب انتهاء فصل الصيف يبدأ الفلسطينيون في كل البلاد في الاطلاع ومتابعة كل ما يتعلق في تغيير التوقيت، حيث إنه في فصل الشتاء أو بالأحرى في التوقيت الشتوي، تقدم الجهات المختصة على ارجاع عقارب الساعة لمدة ستين دقيقة، حيث يكون التوقيت متأخر ساعة عن التوقيت الصيفي، وعلى سبيل المثال تكون الساعة السادية بدل السابعة، ويأذن العشاء الساعة السابعة بدلا من الثامنة، وهكذا.

موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2022-2023

وأيام قليلة تفصلنا عن انتهاء فصل الصيف والدخول رسميا في فصل الخريف، لهذا يبدأ الناس في الأراضي الفلسطينية في البحث عن، موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين، حيث إن هذه المواقيت تهم عشرات الآلاف من الناس، لاسيما الموظفون وطلبة المدارس والجامعات، وحتى العمل، بل إنها تهم كل فلسطيني، لأنه حتى يبدأ التوقيت بشكل رسمي يقدم على ترتيب كل مواعيده، لذلك يرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2022-2023، فور الإعلان عنه من قبل الجهات المختصة الفلسطينية.

موعد تغيير التوقيت الشتوي في فلسطين

ويزيد البحث في هذه الأيام عن، موعد تغيير التوقيت الشتوي في فلسطين، حيث إنه في الغالب يتم تغيير في شهر 11 من كل عام، حيث يبدأ العمل بموجب التوقيت الشتوي في البلاد للعام الجاري سبتمبر، ويستمر العمل بهذا التوقيت لغاية البدء بالتوقيت الصيفي من جديد وهكذا يتم المداورة بين هذين التوقيتين، إلا أن هناك لغط كبير يحدث بين الناس في الأيام الأولى من تغيير التوقيت، سواء الشتوي أو الصيفي.

موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2022

ويهتم العشب الفلسطيني بكل فئاته، بالاطلاع على، موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2022، حيث من المتوقع أن يبدأ بتاريخ /29 أكتوبر 2022، العمل بموجب التوقيت الشتوي في فلسطين، وذلك سيتم تحريك عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الخلف، بحيث يتواصل العمل به لمدة 152 يوماً، حيث هناك فئات عدة تستفيد من التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوي، لذلك نستمر في نشر كل ما هم متابعينا الأعزاء وفق سياستنا المحددة، وبهذا نكون قد أرفقنا لكم، موعد التوقيت الشتوي في فلسطين 2023.. متى يبدأ التوقيت الشتوي في فلسطين، حتى يطلع عليها كل من يهم بالأمر.

 

 

 

 

 

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