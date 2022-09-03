سعر الذهب في عمان عيار 21 و 18 اليوم السبت 3-9-2022 .. سعر الذهب في عمان

سعر الذهب في عمان عيار 21 و18 اليوم السبت الموافق 3-9-2022 حيث يقوم فريق فلسطين اليوم في هذه المقالة إلى وضع أسعار الذهب في عمان خاصة أن عمليات البحث على جوجل مستمرة عن تلك الأسعار التي ترتفع وتنخفض يوميا لعوامل عدة منها متعلقة في الازمات العالمية وعن التفاصيل التي تشرحها فهي التالي:

سعر الذهب في عمان اليوم عيار 21

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني على النحو التالي:

الوحدة ريال عماني دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 21.21 ريال $55.10

سعر الذهب عيار 22 19.44 ريال $50.51

اسعار الذهب عيار 21 18.56 ريال $48.21

اسعار الذهب عيار 18 15.91 ريال $41.32

سعر الذهب عيار 14 12.37 ريال $32.14

سعر الذهب عيار 12 10.61 ريال $27.55

اسعار أوقية الذهب 659.70 ريال $1,714

اسعار جنيه الذهب 148.49 ريال $385.68

اسعار كيلو الذهب 21,212 ريال $55,096

سعر الذهب في عمان اليوم

سعر الذهب في عمان اليوم بالدولار

بالمقابل جاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في عمان بعملة ريال عماني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 سبتمبر 21.23 18.58 15.92 12.38 10.61

1 سبتمبر 21.00 18.38 15.75 12.25 10.50

31 أغسطس 21.21 18.56 15.90 12.37 10.60

30 أغسطس 21.36 18.69 16.02 12.46 10.68

29 أغسطس 21.52 18.83 16.14 12.55 10.76

28 أغسطس 21.54 18.85 16.15 12.56 10.77

27 أغسطس 21.54 18.85 16.15 12.56 10.77

26 أغسطس 21.53 18.84 16.14 12.56 10.76

25 أغسطس 21.75 19.03 16.31 12.69 10.88

24 أغسطس 21.68 18.97 16.26 12.65 10.84

في نهاية المقالة سعر الذهب في عمان عيار 21 و18 اليوم السبت الموافق 3-9-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .