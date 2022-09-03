سعر الذهب في العراق عيار 21 و18 اليوم السبت الموافق 3-9-2022 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في محافظات العراق عن سعر الذهب اليوم بجميع عياراته عبر الانترنت الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم الأسعار كاملة مع العلم ان الفريق يقوم يوميا في عرض تلك الأسعار عبر موقعه وفيما يلي التفاصيل :

سعر الذهب في العراق عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي:

الوحدة دينار عراقي دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 80,441 دينار $55.10

سعر الذهب عيار 22 73,738 دينار $50.51

اسعار الذهب عيار 21 70,387 دينار $48.21

اسعار الذهب عيار 18 60,332 دينار $41.32

سعر الذهب عيار 14 46,924 دينار $32.14

سعر الذهب عيار 12 40,220 دينار $27.55

اسعار أوقية الذهب 2,501,710 دينار $1,714

اسعار جنيه الذهب 563,099 دينار $385.68

اسعار كيلو الذهب 80,440,836 دينار $55,096

سعر الذهب اليوم في العراق

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 سبتمبر 80,328 70,289 60,247 46,858 40,164

1 سبتمبر 79,643 69,689 59,733 46,459 39,821

31 أغسطس 80,338 70,297 60,254 46,864 40,169

30 أغسطس 80,957 70,839 60,719 47,225 40,479

29 أغسطس 81,633 71,431 61,226 47,620 40,817

28 أغسطس 82,075 71,817 61,557 47,877 41,037

27 أغسطس 82,075 71,817 61,557 47,877 41,037

26 أغسطس 81,600 71,402 61,201 47,600 40,800

25 أغسطس 82,549 72,232 61,913 48,154 41,274

24 أغسطس 82,347 72,055 61,761 48,036 41,173

وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب في العراق عيار 21 و18 اليوم السبت الموافق 3-9-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .