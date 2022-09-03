سعر الذهب في العراق عيار 21 و18 اليوم السبت الموافق 3-9-2022

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:29 ص
03 سبتمبر 2022
سعر الذهب في العراق عيار 21 و18 اليوم السبت الموافق 3-9-2022
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سعر الذهب في العراق عيار 21 و18 اليوم السبت الموافق 3-9-2022 ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في محافظات العراق عن سعر الذهب اليوم بجميع عياراته عبر الانترنت الامر الذي دفع فريق فلسطين اليوم إلى كتابة هذه المقالة التي توضح لكم الأسعار كاملة مع العلم ان الفريق يقوم يوميا في عرض تلك الأسعار عبر موقعه وفيما يلي التفاصيل :

سعر الذهب في العراق عيار 21

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في العراق بالدينار العراقي على النحو التالي:

الوحدة  دينار عراقي     دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 80,441 دينار $55.10

سعر الذهب عيار 22  73,738 دينار $50.51

اسعار الذهب عيار 21 70,387 دينار $48.21

اسعار الذهب عيار 18 60,332 دينار $41.32

سعر الذهب عيار 14  46,924 دينار $32.14

سعر الذهب عيار 12  40,220 دينار $27.55

اسعار أوقية الذهب     2,501,710 دينار     $1,714

اسعار جنيه الذهب      563,099 دينار        $385.68

اسعار كيلو الذهب      80,440,836 دينار    $55,096

سعر الذهب اليوم في العراق

سعر الذهب اليوم في العراق عيار 24

وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في العراق بعملة دينار عراقي على النحو التالي:

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

2 سبتمبر      80,328       70,289       60,247       46,858       40,164

1 سبتمبر      79,643       69,689       59,733       46,459       39,821

31 أغسطس    80,338       70,297       60,254       46,864       40,169

30 أغسطس    80,957       70,839       60,719       47,225       40,479

29 أغسطس    81,633       71,431       61,226       47,620       40,817

28 أغسطس    82,075       71,817       61,557       47,877       41,037

27 أغسطس    82,075       71,817       61,557       47,877       41,037

26 أغسطس    81,600       71,402       61,201       47,600       40,800

25 أغسطس    82,549       72,232       61,913       48,154       41,274

24 أغسطس    82,347       72,055       61,761       48,036       41,173

وفي نهاية المقالة حول سعر الذهب في العراق عيار 21 و18 اليوم السبت الموافق 3-9-2022 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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