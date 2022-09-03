منذ 28 يومًا... الأسيران الشقيقان يواصلان إضرابهما عن الطعام

يواصل المعتقلان الشقيقان أحمد وعدال حسين موسى من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، إضرابهما المفتوح عن الطعام منذ 28 يومًا، احتجاجًا على اعتقالهما الإداري.

وأصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أحمد موسى أمر اعتقال إداريّ لمدة أربعة أشهر، وبحقّ عدال لمدة ثلاثة أشهر .

وأوضح نادي الأسير أنّ المعتقل أحمد البالغ من العمر (44 عامًا) هو أسير سابق، وكان نفّذ عام 2019 إضرابًا عن الطعام استمر لمدة 29 شهرًا، وانتهى باتفاق يقضي بالإفراج عنه، وهو مريض يعاني من مشاكل حادة في القلب وقد أجرى عدة عمليات جراحية على مدار السنوات الماضية، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

كما أن عدال موسى (34 عامًا) أسير سابق، أمضى في سجون الاحتلال نحو سبع سنوات، منها خمس سنوات بشكل متواصل، وهو متزوج وأب لطفلين