سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت الموافق 3-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية كامل التفاصيل التي تتحدث عن سعر الذهب في الجزائر بجميع العيارات بالدولار والدينار حيث يقوم الفريق يوميا بوضع كامل التفاصيل وهي على النحو التالي:
سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 3-9-2022
وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري على النحو التالي:
الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 7,754 دينار $55.10
سعر الذهب عيار 22 7,108 دينار $50.51
اسعار الذهب عيار 21 6,785 دينار $48.21
اسعار الذهب عيار 18 5,816 دينار $41.32
سعر الذهب عيار 14 4,523 دينار $32.14
سعر الذهب عيار 12 3,877 دينار $27.55
اسعار أوقية الذهب 241,146 دينار $1,714
اسعار جنيه الذهب 54,279 دينار $385.68
اسعار كيلو الذهب 7,753,893 دينار $55,096
سعر الذهب في الجزائر بالدولار
سعر الذهب في اليوم الجزائر عيار 21
كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الجزائر بعملة دينار جزائري على النحو التالي:
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
2 سبتمبر 7,756 6,786 5,817 4,524 3,878
1 سبتمبر 7,691 6,730 5,768 4,487 3,846
31 أغسطس 7,725 6,759 5,794 4,506 3,862
30 أغسطس 7,800 6,825 5,850 4,550 3,900
29 أغسطس 7,851 6,869 5,888 4,580 3,925
28 أغسطس 7,878 6,894 5,909 4,596 3,939
27 أغسطس 7,878 6,894 5,909 4,596 3,939
26 أغسطس 7,877 6,892 5,908 4,595 3,938
25 أغسطس 7,982 6,984 5,986 4,656 3,991
24 أغسطس 7,957 6,963 5,968 4,642 3,979
وفي ختام المقالة التي تحدثنا سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت الموافق 3-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .