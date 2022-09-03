سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت الموافق 3-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ولقد وضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية كامل التفاصيل التي تتحدث عن سعر الذهب في الجزائر بجميع العيارات بالدولار والدينار حيث يقوم الفريق يوميا بوضع كامل التفاصيل وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت 3-9-2022

وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الجزائر بالدينار الجزائري على النحو التالي:

الوحدة دينار جزائري دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 7,754 دينار $55.10

سعر الذهب عيار 22 7,108 دينار $50.51

اسعار الذهب عيار 21 6,785 دينار $48.21

اسعار الذهب عيار 18 5,816 دينار $41.32

سعر الذهب عيار 14 4,523 دينار $32.14

سعر الذهب عيار 12 3,877 دينار $27.55

اسعار أوقية الذهب 241,146 دينار $1,714

اسعار جنيه الذهب 54,279 دينار $385.68

اسعار كيلو الذهب 7,753,893 دينار $55,096

سعر الذهب في الجزائر بالدولار

سعر الذهب في اليوم الجزائر عيار 21

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الجزائر بعملة دينار جزائري على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

2 سبتمبر 7,756 6,786 5,817 4,524 3,878

1 سبتمبر 7,691 6,730 5,768 4,487 3,846

31 أغسطس 7,725 6,759 5,794 4,506 3,862

30 أغسطس 7,800 6,825 5,850 4,550 3,900

29 أغسطس 7,851 6,869 5,888 4,580 3,925

28 أغسطس 7,878 6,894 5,909 4,596 3,939

27 أغسطس 7,878 6,894 5,909 4,596 3,939

26 أغسطس 7,877 6,892 5,908 4,595 3,938

25 أغسطس 7,982 6,984 5,986 4,656 3,991

24 أغسطس 7,957 6,963 5,968 4,642 3,979

وفي ختام المقالة التي تحدثنا سعر الذهب في الجزائر اليوم السبت الموافق 3-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .