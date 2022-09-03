مدرب نادي الأهلي المصري الجديد- من هو مدرب نادي الأهلي الجديد، بعد الانتهاء من مسابقة الدوري المصري الممتاز 2022، وحصد نادي الزمالك لكأس البطولة متفوقا على نظيره بيراميدز الذي حل وصيفاً، وغريمه التقليدي النادي الأهلي الذي حل ثالثاً في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وبعد النتائج السيئة وغير المستقرة التي حققها النادي الأهلي على كل الأصعدة، بدأ إداريو النادي الأهلي في البحث عن مدرب جديد ذو خبرة كبيرة ليكون المدير الفني الجديد للنادي الأهلي خلفا لبيتسو موسيماني، على أمل أن تتحسن النتائج ويعود النادي الأهلي للتويج بالبطولات لاسيما بطولة الدوري المصري الممتاز.

مدرب الأهلي الجديد بعد موسيماني

وفور انتهاء موسم النادي الأهلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز الذي حل ثالثا خلف الزمالك وبيراميدز، شرع مسؤولو النادي في البحث عن مدرب جديد للنادي، وهو ما دفع عشاق الأحمر في البحث عن، مدرب نادي الأهلي المصري الجديد- من هو مدرب نادي الأهلي الجديد، كون عشرات الملايين من عشاق النادي الأهلي متشوقون لمعرفة من هو مدرب فريقهم الجديد، لهذا نرفق لكم نحن فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" مدرب الأهلي الجديد بعد موسيماني، لنقتصر على محبي الأهلي عناء البحث عبر المواقع المختلفة.

واضح أن المدرب الجديد ريكاردو سواريز مدرب قوي الشخصية وحماسي اللاعب المصري لازم يتعامل بشده وحزم خصوصا لما يكون في مؤسسه عظيمة مثل الاهلي بطولاتها كثيره بيتشبع وبيبدأ يدلع في الملعب.أعظم نادي في الكون بيضيف لاي مدرب يرتبط اسمه ب الاهلي وبيصنع له تاريخ زي جوزيه موسيماني

بالتوفيق pic.twitter.com/NR3qkyXk5l — 𝓶𝓸𝓷𝔂 ღ (@SweetnessMony) June 27, 2022

من هو مدرب الاهلي الجديد

ولا يتوقف إداريو النادي الأهلي المصري في البحث عن خليفة للمدرب البرتغالي، الذين لم يقنع الإدارة ولا الجمهور بالنتائج أو الأداء، أو حتى حصد البطولات، ويبحث عشاق النادي الأهلي المصري عن، من هو مدرب الاهلي الجديد، حيث يسابق مسئولو الكرة بالنادي الأهلي الزمن للتعاقد مع مدرب جديد للفريق خلفا لريكاريدو سواريش الذي يتم الإعلان عن إقالته وعاد اسم المدرب الألماني ماركو روزه للواجهة للمرة الثانية بعد ترشيحه من قبل أثناء البحث عن مدرب خلفا لبيتسو موسيماني.

الأهلى ♡ مجلس ادارة الاهلي ♡ جماهير الأهلى ♡ مدرب الاهلي الجديد إحنا داخلين على حرب فى الموسم الجديد داخل الملعب وخارج الملعب بنحارب نادى زبالة ومسؤلين عن الكرة أزبل ومنظومة فاسدة وفاشلة هنحارب بكل ما نملك حتى اسقاط الفساد وعودة الحق لاصحابة مدرب الأهلى الجديد جهز جنودك واستعد — Abdelaziz Blata (@blata_abdelaziz) September 2, 2022

من المرشح لتدريب النادي الأهلي الجديد

ولا يتوقف عشاق النادي الأهلي عن المرشح لقيادة فريقهم المفضل الأهلي المصري، من المرشح لتدريب النادي الأهلي الجديد، حيث كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الأهلي قد دخل في مفاوضات مع المدرب الألماني ماركو روزه المدرب السابق لنادي بروسيا دورتموند، وقد وضع المدرب الألماني شروطاً لقبول قيادة تدريب النادي الأهلي، واشترط المدرب الألماني الحصول على 250 ألف دولار شهريا، وفي الجانب الآخر كان عرض النادي الأهلي يقدر ب 180 ألف دولار شهريا، وينتظر النادي الأهلي رد المدرب الألماني خلال الساعات القادمة، وإلى هنا نكون قد أرفقنا لكم التفاصيل عن، مدرب نادي الأهلي المصري الجديد- من هو مدرب نادي الأهلي الجديد.