زلزال يضرب اليونان بقوة 5.8 على مقاس ريختر

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم السبت، أن زلزالا بلغت قوته 5.8 درجة هز اليونان.

وقال المركز إن مركز الزلزال كان جزيرة كريت وعلى عمق كيلومترين تحت سطح الأرض.

والشهر الماضي، ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر جزيرة ساموس اليونانية.

وقال المعهد الجيوديناميكي في أثينا إن مركز الزلزال على بعد 12 كيلومترا أسفل سطح البحر في المضيق بين ساموس وساحل إيجة التركي بالقرب من كوساداسي.

بدوره، قال عمدة القرية الرئيسية جيورجوس سانتزوس لوكالة الأنباء الألمانية: "لم تقع إصابات أو أضرار بالغة".

وتقع اليونان عند فوالق جيولوجية عدة وغالباً ما تشهد هزات أرضية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقع زلزال بقوة 7 درجات في بحر إيجه بين جزيرة ساموس اليونانية ومدينة إزمير بغرب تركيا.