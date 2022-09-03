أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، ارتفعت أسعار الذهب اليوم في العراق، تزامنا مع صعود "النفيس" عالميا مقابل تراجع الدولار.

أسعار الذهب اليوم في العراق

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق خلال تعاملات اليوم السبت ليصل إلى مستوى 80.448 ألف دينار (55.11 دولار).

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق ليصل إلى مستوى 60.337 ألف دينار (41.33 دولار)، بحسب منصة "gold-price-today" لرصد أسعار الذهب يوميا.

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 46.928 ألف دينار (32.15 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 40.224 ألف دينار (27.55 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في العراق

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق (الأكثر تداولاً بالأسواق) ليصل إلى مستوى 70.394 ألف دينار (48.22 دولار).

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.501 مليون دينار (1714 دولارا)، وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) نحو 563.148 ألف دينار (385.75 دولار).

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.