طالع أسعار الذهب في السودان في التعاملات الصباحية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

أسعار الذهب من كافة العيارات في السودان خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب مقابل الجنيه السوداني، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السودان، تزامنا مع صعود المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب اليوم في السودان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم السبت، إلى نحو 31.911 ألف جنيه (55.11 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في السودان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 27.923 ألف جنيه (48.35 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في السودان، إلى نحو 23.934 ألف جنيه (41.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في السودان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 18.615 ألف جنيه (32.23 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في السودان

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في السودان، خلال تعاملات اليوم، ارتفاعا إلى نحو 992.433 ألف جنيه (1719 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في السودان (8 جرامات من عيار 21) نحو 223.383 ألف جنيه (386.81 دولار).

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.