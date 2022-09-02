أسعار الذهب من كافة العيارات مقابل الليرة السورية اليوم السبت 3 سبتمبر 2022

أسعار الذهب في سوريا بتعاملات اليوم السبت 3 سبتمبر أيلول 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار الذهب من كافة العيارات في مختلف الدول بشكل يومي، لا سيما أن الكثير من المتابعين يبحثون بشكل مستمر عن أسعار الذهب في الأسواق، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار الذهب في سوريا مقابل الليرة السورية، حيث ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم السبت 3سبتمبر/أيلول 2022، تزامنا مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا في تعاملات اليوم السبت، إلى نحو 138.835 ألف ليرة (55.11 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في سوريا (الأكثر تداولا في الأسواق)، إلى مستوى 121.484 ألف ليرة (48.35 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، إلى نحو 104.128 ألف ليرة (41.44 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في سوريا، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 80.988 ألف ليرة (32.23 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في سوريا

وسجل سعر أوقية (أونصة) الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا إلى نحو 4.317 مليون ليرة (1719 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21) نحو 971.872 ألف ليرة (386.81 دولار).

عالميا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع تراجع الدولار عن ذروات سجلها في الآونة الأخيرة، لكن المعدن النفيس يواجه ثالث خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات بأن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بموقفه المتشدد في رفع أسعار الفائدة.