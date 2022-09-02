ارتفاع ضغط الدم.. أعراض تستوجب زيارة الطبيب

قال معهد روبرت كوخ إن ضغط الدم يكون مرتفعا إذا كانت قيمة القياس أكبر من 120/80 مم زئبق، وهو ما يستوجب استشارة الطبيب.

وأوضح المعهد الألماني المعني بشؤون الصحة أن أسباب ارتفاع ضغط الدم تتمثل في العامل الوراثي والتدخين وبعض الأمراض مثل داء السكري وأمراض الكلى وفرط نشاط الغدة الدرقية، بالإضافة إلى الإفراط في تناول الملح.

وأضاف أن أعراض ارتفاع ضغط الدم تتمثل في الصداع والدوار ونزيف الأنف واحتباس السوائل بالجسم واحمرار الوجه وقصر النفس وضيق الصدر واضطرابات النوم واضطرابات الرؤية.

وشدد المعهد على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب؛ تجنبا للعواقب الوخيمة المحتملة والمتمثلة في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية وأضرار العين والكلى.

ويمكن علاج ارتفاع ضغط الدم من خلال الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع، مع اتباع أسلوب حياة صحي يتمثل في الإقلال من الملح (أقل من 5 جرامات يوميا) والإقلاع عن التدخين والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية.