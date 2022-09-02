"الفاو": أسعار السلع الغذائية تنخفض للشهر الخامس على التوالي

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الجمعة، أن الأسعار العالمية للمواد الغذائية تراجعت للشهر الخامس على التوالي لأسباب منها استئناف الصادرات من موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود.

وانخفض مؤشر الفاو لأسعار المواد الغذائية الذي يتابع التطورات الشهرية لأسعار سلة من السلع الغذائية الأساسية، بشكل مطرد منذ أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في آذار/مارس عقب الحرب في أوكرانيا.

وسُجل انخفاض معتدل بنسبة 1,9 بالمئة في آب/أغسطس. وتراجعت أسعار الزيوت النباتية عن مستوياتها قبل عام بعد انخفاض بنسبة 3,3 بالمئة.

وانخفض مؤشر الفاو للحبوب بنسبة 1,4 بالمئة مدفوعا بانخفاض بنسبة 5,1 بالمئة في أسعار القمح العالمية.

وقالت المنظمة إن ذلك جاء على خلفية "تحسن آفاق الإنتاج في أميركا الشمالية وروسيا إضافة إلى استئناف الصادرات من موانئ البحر الأسود في أوكرانيا للمرة الأولى بعد توقف استمر خمسة أشهر".

وأضافت الفاو أن أسعار القمح العالمية لا تزال أعلى بنسبة 10,6 بالمئة مقارنة بشهر آب/أغسطس العام الماضي.

وتراجعت الصادرات من أوكرانيا، أحد أكبر موردي القمح والذرة وزيت عباد الشمس في العالم قبل الحرب،

واستؤنفت الإمدادات في أوائل آب/أغسطس بموجب اتفاق برعاية الأمم المتحدة وتركيا.