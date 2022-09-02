بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم 2-9-2022 نصف نهائي كأس العرب للناشئين يلا شوت HD

بث مباشر.. مباراة مصر والمغرب في كأس العرب للناشئين، بث مباشر اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022 يلا شوت-مشاهدة مباراة مصر و المغرب للناشئين مباشر الان HD حيث يخوض منتخبا مصر والمغرب مباراة مرتقبة في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 في نسختها الرابعة، التي تقام في الجزائر وتستمر حتى 8 سبتمبر الحالي.

ويلتقي المنتخبان في قمة الدور ربع النهائي من البطولة العربية للناشئين، على ملعب مستغانم في مدينة وهران، و في هذه المقالة يضع لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية كافة التفاصيل و المعلومات المتعلقة بمباراة مصر و المغرب في كأس العرب للناشئين 2022، كما نوضح لكم التشكيلات الخاصة بكل فريق، بالإضافة الى معرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر و المغرب في كأس العرب للناشئين 2022، بث مباشر و جودة عالية بدون تقطيع.

موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العرب للناشئين

موعد مباراة مصر والمغرب في كأس العرب للناشئين هو مساء يوم الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول.

وتنطلق المباراة المرتقبة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس العرب للناشئين

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب في كأس العرب للناشئين هي أون تايم سبورتس والكأس القطرية والشارقة والقناة السادسة الجزائرية.

واجه منتخب مصر للناشئين مواليد 2006، بقيادة محمد وهبة نظيره منتخب المغرب ضمن منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليا فى الجزائر والمقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة.

تشكيل منتخب مصر في ربع نهائي كأس العرب للناشئين

قائمة منتخب مصر تضم في حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر، وخط الدفاع: محمد نبيه وعبدالرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم، وخط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد، وفي الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كلًا من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.

ويرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجوارب السوداء أمام منتخب المغرب الذي تقرر أن يرتدي الزي الأبيض الكامل في مباراة ربع النهائي مساء الجمعة المقبل.

مصر و المغرب في مباراة ربع النهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022

وتأهل منتخب مصر لربع النهائي متصدرا للمجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط في حين تأهل المغرب في وصافة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط .

وحقق منتخب مصر للناشئين العلامة الكاملة بحصد ال9 نقاط من الفوز في مبارياته الثلاث حيث فاز على سوريا بخماسية وعلى السعودية بثلاثية نظيفة وعلى لبنان بتسعة أهداف نظيفة.

وتعد بطولة كأس العرب للناشئين إحدى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم، حيث بدأت النسخة الأولى في عام 2011 واستضافتها المملكة العربية السعودية وتوج بلقبها المنتخب السعودي، بينما حل منتخب سوريا وصيفاً، ثم أقيمت النسخة الثانية عام 2012 في تونس، وتوج باللقب المنتخب التونسي على حساب نظيره المنتخب العراقي، الذي فاز بلقب النسخة الثالثة في قطر عام 2014 أمام المنتخب السعودي.

بث مباشر مباراة ربع النهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022

مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر اليوم الجمعة 2-9-2022 ضمن الدور نصف النهائي من منافسات بطولة كأس العرب للناشئين لكرة القدم egypt VS morocco Live Stream على ملعب مستغانم وسيكون اللقاء منقولا عبر قناة السعودية الرياضية 3 اتش دي بتعليق محمد النعمي والعراقية الرياضية اتش دي بتعليق علي الشمري وابو ظبي الرياضية 2 اتش دي بتعليق محمد حسين ودبي الرياضية 2 اتش دي والجزائرية السادسة اتش دي على الساعة 19.00 بتوقيت جرينيتش حصرياً على موقع يلا شوت فيديو. اضغط هنا