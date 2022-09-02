استطلاعان حول انتخابات "الكنيست" يظهران تعمق المأزق السياسي بـ"إسرائيل"

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنه لو جرت انتخابات الكنيست الإسرائيلية اليوم، لما تمكن أي من المعسكرين المتنافسين من الحصول على 61 مقعدا.

ووفق الاستطلاع، حصل معسكر أحزاب اليمين بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، على 58 مقعدا، موزعة كالتالي: الليكود 31 مقعدا، و"الصهيونية الدينية" التي تحالفات مع حزب "عوتسما يهوديت (قوة يهودية)" 13 مقعدا، و"شاس" 8 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 6 مقاعد.

في المقابل، حصلت أحزاب الائتلاف الحالي بقيادة رئيس الحكومة يائير لبيد، على 56 مقعدا، موزعة كالتالي: "ييش عتيد (هناك مستقبل)" 24 مقعدا، و"المعسكر الوطني" 13 مقعدا، والعمل 5 مقاعد، و"ميرتس" 5 مقاعد، و"يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" 5 مقاعد، والقائمة الموحدة 4 مقاعد.

وحصلت القائمة المشتركة على 6 مقاعد، ولم تتجاوز قائمة "الروح الصهيونية" بقيادة وزيرة الداخلية أييليت شاكيد نسبة الحسم في الاستطلاع الحالي أيضا، وحصلت على 1.9% من الأصوات.

وتتقارب نتائج الاستطلاع الذي نشرته "معاريف"، مع نتائج نشرته القناة 13 الإسرائيلية ليلة الخميس، والذي أظهر أنه في حال جرت انتخابات الكنيست اليوم، فسيحصل المعسكر الداعم لبنيامين نتنياهو على 59 مقعدًا فقط ولن ينجح بتشكيل حكومة.

وأرجع الاستطلاع انخفاض تمثيل معسكر نتنياهو إلى إعلان تحالف المتطرفين بتسلئيل سموطريتش وإيتمار بن غفير خوضهما انتخابات الكنيست بقائمة تحالف.

ووفقا للنتائج، يحصل حزب "الليكود" على 32 مقعدا، أما حزب سموطريتش وبن غفير (تحالف الصهيونية الدينية وقوة يهودية" فيحصل على 12 مقعدًا، ويحصل حزب "يهدوت هتوراة" على 7 مقاعد، و"شاس" على 8 مقاعد.

أما في المعكسر المضاد، فيحصل رئيس حزب رئيس الحكومة الحالي يائير لبيد، "ييش عتيد" على 24 مقعدًا، ويحصل "المعسكر الوطني" على 13 مقعدا، ويحصل حزب "يسرائيل بيتينو" على 6 مقاعد وكذلك حزب "ميرتس" 6 مقاعد، أما حزب "العمل" فيحصل على 5 مقاعد، و"القائمة الموحدة" على 4 مقاعد. وتحصل القائمة المشتركة على 5 مقاعد.

وأظهر الاستطلاع أن معسكر نتنياهو يحصل على 59 مقعدا، في حين تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 56 مقعدا من أصل 120.

ووفقا للاستطلاع، يفشل حزب "الروح الصهيونية" برئاسة وزير الداخلية، أييليت شاكيد، في تجاوز نسبة الحسم (3.25%)، ويحصل على 1.3% من أصوات الناخبين.

وتشير النتائج السابقة إلى أن الانتخابات المقبلة لن تخرج إسرائيل من المأزق السياسي، في ظل تعذر تشكيل حكومة ذات أغلبية واسعة في "الكنيست"، علما أن الخارطة الحزبية قد تتغير قبل موعد الانتخابات.

وتجري انتخابات "الكنيست" الـ 25 في الأول من تشرين ثاني/نوفمبر المقبل، وهي خامس انتخابات في غضون 3 سنوات.