للمرة الأولى.. حوار أمني استراتيجي بين "إسرائيل" وألمانيا

التقى المدير العام لوزارة الجيش الإسرائيلية أمير إيشيل، الجمعة، بالمدير العام لوزارة الدفاع الألمانية بنديكت تسيمر، في إطار تعميق الحوار الأمني ​​بين وزارتي الأمن في البلدين.

وحضر الاجتماع "غير المسبوق" المسؤول عن البحث والتطوير لوسائل الحرب والبنية التحتية التكنولوجية الدفاعية في نظام الدفاع، داني غولد، وتناولت الجلسة أوجه التعاون المستقبلية في مجالات البحث وتنمية القدرات.

وعُقد الاجتماع عقب الاتفاق بين قادة الدولتين في اجتماعهم في القدس في 2 آذار / مارس 2022، على إيجاد إطار لحوار استراتيجي بين ألمانيا وإسرائيل يرفع مستوى التعاون بينهما إلى آفاق جديدة.

وأكد الجانبان مجددا على الطبيعة الفريدة والطبيعة الخاصة لعلاقتهما، والتزامهما بمواصلة تعزيزها.

يذكر أن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ سيقوم بزيارة دولة إلى ألمانيا، الأربعاء الوشيك، وسيشارك بعد توقيع اتفاقية التعويضات مع عائلات ضحايا ميونيخ- في حفل تأبين بمناسبة الذكرى الخمسين لعملية ميونخ التي قتل فيها 11 رياضيا إسرائيليا. ويلقي خطابا بالعبرية أمام الجلسة العامة للبوندستاغ.