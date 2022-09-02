المغرب ينسحب من بطولة رياضية في "إسرائيل"

لم يتمكن المنتخب المغربي لرياضة السامبو من المشاركة في منافسات البطولة الودية التي استضافتها "إسرائيل"، رغم وصوله إلى الأراضي المحتلة لخوض منافسات البطولة الدولية.

ووصل منتخب المغرب لرياضة السامبو إلى "إسرائيل" الجمعة الماضي، للمشاركة في تلك البطولة.

لكن المنتخب المغربي انسحب من المنافسة الجماعية، بسبب عدم قدرته على تشكيل فريق، بعد تعرض أحد اللاعبين للإصابة خلال عمليات الإحماء، وفقا لموقع walla "الإسرائيلي".

وكان من المقرر أن يلعب المنتخب المغربي ضد نظيره الروماني، قبل أن يقرر الفريق الانسحاب من البطولة، التي وضعته في طريق منتخب إسرائيل.

وتصدر المنتخب الروسي، الذي شارك تحت راية الاتحاد الدولي للعبة FIAS، قائمة الفائزين بالميداليات، ومن بعده رومانيا في المركز الثاني، ثم أرمينيا و"إسرائيل" في المركز الثالث.

وأصبح المنتخب المغربي برياضة السامبو، أول فريق رياضي مغربي يوجد في الأراضي المحتلة، منذ توقيع اتفاقية التطبيع مع "إسرائيل" في ديسمبر 2020.

يذكر أنه في 16 يونيو الماضي، لعب منتخب "إسرائيل" للسيدات بكرة السلة مباراة ودية مع نظيره المغربي في مدينة سلا المغربية.