الرئيس السريلانكي المخلوع يعود للبلاد السبت

من المقرر أن يعود الرئيس السريلانكي المخلوع غوتابايا راجاباكسا إلى بلاده السبت، بعد إقامته في تايلاند في أعقاب الأحداث الأخيرة.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع السريلانكية:" إن الرئيس المخلوع غوتابايا راجاباكسا، يقيم في فندق تايلاندي مثل سجين وهو مصمم على العودة، مضيفاً، قيل لنا انه سيعود في وقت مبكر جدا من السبت".

وتابع المسؤول:" أنشأنا للتو فرقة أمنية جديدة لحمايته بعد عودته السبت، تضم عناصر من الجيش ومجموعات من الشرطة".

وأوضح، أن راجاباكسا كان لديه تأشيرة تسمح له بالبقاء في تالايند تسعين يوما، لكنه اختار العودة مع زوجته وحارسه الشخصي ومساعد آخر.

ويُشار إلى أنه ينص الدستور السريلانكي على تأمين حراس شخصيين وآلية ومسكن للرؤساء السابقين.

وكان راجاباكسا فر من سريلانكا في 13 تموز/ يوليو بعد أربعة أيام على اقتحام منزله من قبل عشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

جدير ذكره أنه تشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أزمة اقتصادية تتمثل بنقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية بسبب عدم توفر العملة الأجنبية لتمويل الواردات.