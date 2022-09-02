الاحتلال يعتقل أحد كوادر "الجهاد" في جنين

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة الأسير المحرر مهنا خالد الشرقاوي أحد كوادر حركة الجهاد الإسلامي في جنين.

وأفادت مصادر صحفية أن عشرات الآليات العسكرية اقتحمت فجر اليوم بلدة الزبابدة في جنين وحاصرت منزل المحرر الشرقاوي وقامت باعتقاله بعد اشتباكات عنيفة مع مقاومين واقتادته إلى جهة مجهولة.

والأسير الشرقاوي تعرض لمحاولات الاعتقال أكثر من مرة، والتي كان آخرها بتاريخ 21 أغسطس 2022م حينما داهمت قوات الاحتلال منزله ولم يكن متواجداً به، حيث اعتقلت شقيقه وابن عمه في محاولة منها للضغط عليه لتسليم نفسه، وكان قد أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن قوات الاحتلال صعَّدت خلال الفترة الأخيرة من اقتحاماتها لمدن الضفة الغربية المحتلة وملاحقة المقاومين