الحزب الديمقراطي الجديد بكندا يتبنى سياسات متضامنة مع الحق الفلسطيني

تبنى الحزب الديمقراطي الجديد في كندا، سياسات متضامنة مع الحق الفلسطيني وتدين الاستيطان وتهجير الفلسطينيين، وقتل الصحافية شرين أبو عاقلة.

وشجب الحزب الديمقراطي، ضمن رسالة بعثها رئيس الحزب جاغميت سنغ، صمت الحكومة الكندية على خرق "إسرائيل" للقانون الدولي، وانتهاكاتها المتكررة للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني".

ودعا الى ان تتبنّى الحكومة الكندية خطوات عمليّة وجدّية في موقفها من التطورات المتعلقة بالملفّ الفلسطيني.

وشدد الحزب على ضرورة التعاطي الجدّي مع تقارير المنظمات الدوليّة الموثّقة والصادرة عن "منظمة العفو الدولية" وجمعية الأمم المتحدة" والـــHRW والمنظمات غير الحكوميةNGOs ، والعمل على تبنّي تقاريرها.

وطالب بإحالة قتلة الصحافية شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية".

ودعا الحزب، في رسالته الحكومة الكندية الى ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف عمليات التوسّع والاستيطان غير المشروعة. وأدانت عمليّات بناء المستوطنات غير الشرعيّة وعمليات إخلاء وتدمير بيوت الفلسطينيين، ووقف عمليات الاقتلاع والتهجير كما هو يحدث خاليًا في مسافر يطا، وتطالب الحكومة الكندية المساهمة في زيادة تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين، ورفع الحصار المستمر لقطاع غزّة، والعمل على توفير المستلزمات الضرورية لمدّ القطاع بالمساعدات والاحتياجات الضرورية.

كما أدان الهجوم "الإسرائيلي" على مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطيني وآخرها إطلاق تسمية "الإرهاب" على ستّ مؤسسات حقوق إنسانية فلسطينية.

وطالب بالعمل على تعليق العمل باتفاقيات تجارة الأسلحة على أنواعها مع الحكومة "الإسرائيلية" حتى الاعتراف بحقوق الفلسطينيين المشروعة.

يذكر أن الحزب الديمقراطي الجديد هو جزء من التحالف الحاكم ويوفر الأغلبية الضرورية للحكومة للبقاء في مواقعها حتى تاريخ الانتخابات المقبلة العام 2025