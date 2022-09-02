الخارجية السورية: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بفعل القصف "الإسرائيلي"

أكّدت وزارة الخارجية السورية، أمس الخميس، أن مطار حلب التجاري الدولي خرج عن الخدمة بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمهبط المطار.

وأوضحت الوزارة، أن القصف "الإسرائيلي" أدى لتسجيل أضرار جسيمة في مطار حلب ما أدى لتعطله، فيما تضرر مطار دمشق الدولي بشكل جزئي.

وقالت الوزارة في رسالة موجهة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي:" أنه عند حوالي الساعة 20:00 من مساء يوم أمس الأربعاء، قامت "إسرائيل" بشن عدوان جوي على مطار حلب التجاري الدولي بضربة صاروخية أدت إلى إصابة المهبط بأضرار جسيمة تسببت بخروجه عن الخدمة، وأدت إلى تدمير محطة المساعدات الملاحية وتجهيزاتها بالكامل وخروجها عن الخدمة".

وأضافت الوزارة:" أن طائرات حربية "إسرائيلية" قامت أيضًا عند حوالي الساعة 21:18 من مساء يوم أمس الأربعاء، بعدوان جوي بعدد من الصواريخ من اتجاه بحيرة طبرية شمالي فلسطين المحتلة، استهدف بعض النقاط جنوب شرقي مدينة دمشق بما فيها مطار دمشق الدولي، حيث أدى هذا العدوان إلى وقوع خسائر مادية من ضمنها تدمير محطة المساعدات الملاحية وجهاز قياس المسافات في مطار دمشق الدولي وخروجها جميعها عن الخدمة".