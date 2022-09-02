ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار العديد من العملات، وفي هذا المقال نقدم لكم سعر الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ويبحث الكثير من المتابعين عن سعر الدولار في سوريا وهو من الموضوعات التي تهم شريحة كبيرة من الناس وخاصة التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا في "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، كتابة مقالة بعنوان ارتفاع سعر الدولار في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022، ولمعرفة الأسعار نرجو من سيادتكم متابعة المقال للنهاية.

ارتفاع سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار في سوريا، اليوم الجمعة 2-9-2022، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا خلال تعاملات اليوم الجمعة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 4450 ليرة للشراء، و4475 ليرة للبيع، بحسب منصة "sp-today" لرصد أسعار العملات في سوريا لدى السوق السوداء.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا خلال التعاملات المبكرة اليوم، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1182 ليرة للشراء، و1192 ليرة للبيع.

الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1209 ليرات للشراء، و1219 ليرة للبيع.

الدينار الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) عند مستوى 14434 ليرة للشراء، و14540 ليرة للبيع.

سعر اليورو والإسترليني في سوريا

سجل سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 4477 ليرة للشراء و4507 ليرات للبيع، فيما بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 5170 ليرة للشراء، و5209 ليرات للبيع.