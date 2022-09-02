الطقس: تراجع الموجة الحارة تدريجياً اليوم الجمعة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الجمع 2-9-2022، أن تضعف الموجة الحارة أكثر فاكثر مع بقاء الجو حاراً نهاراً وتكون الحرارة اعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين الى ثلاثة. مع المساء يسود جو لطيف خاصة في المناطق العالية مع نسمات هواء عليلة. والله تعالى أعلى وأعلم.

السبت: 3-9-2022

تنخفض الحرارة بشكل إضافي وطفيف في الآن ذاته . ويسود خلال النهار جو حار نسبي الى حار . ويصبح منعشاً الى حد كبير مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر. وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. والله تعالى أعلى وأعلم.

الأحد:4-9-2022

تبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وتكون الأجواء حارة جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.