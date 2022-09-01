طالع سعر صرف الدولار و اليورو مقابل لدينار الجزائري في تعاملات اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

أسعار العملات في أسواق الجزائر في تداولات صباح اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، يرصد لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري اليوم، لا سيما أن محركات البحث تشهد عمليات بحث متزايدة عن تحديثات أسعار العملات بشكل يومي، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار العملات مقابل الدينار الجزائري لدى البنك المركزي وفي تعاملات السوق الموازية (السوداء).

سعر اليورو اليوم في الجزائر

هبط سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي إلى 140.49 دينار للشراء، و140.55 دينار للبيع، مقابل 140.57 دينار للشراء، و140.62 دينار للبيع، أمس، بحسب نشرة بنك الجزائر المركزي.

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 180.41 دينار للشراء، و182.42 دينار للبيع، مقابل 180.46 دينار للشراء، و182.47 دينار للبيع، أمس بحسب منصة "exchangerates247" لرصد أسعار العملات في السوق السوداء الجزائرية.

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

وسجل سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 140.36 دينار للشراء، و140.38 دينار للبيع، مقابل 140.15 دينار للشراء، و140.17 دينار للبيع، أمس.

واستقر سعر الدولار اليوم في السوق الموازية غير الرسمية عند مستوى 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 163.38 دينار للشراء، و163.46 دينار للبيع، مقابل 164.42 دينار للشراء، و164.44 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) تراجعا ليصل إلى 208.50 دينار للشراء، و210.81 دينار للبيع، مقابل 210.05 دينار للشراء، و212.38 دينار للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار في الجزائر

سجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 37.35 دينار للشراء، و37.37 دينار للبيع، مقابل 37.30 دينار للشراء، و37.32 دينار للبيع، أمس.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.89 دينار للشراء، و48.42 دينار للبيع، مقابل 47.92 دينار للشراء، و48.45 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 38.21 دينار للشراء، و38.22 دينار للبيع، مقابل 38.15 دينار للشراء، و38.16 دينار للبيع، أمس.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي 455.44 دينار للشراء، و455.08 دينار للبيع، مقابل 454.76 دينار للشراء، و455.40 دينار للبيع، أمس.

فيما جاء سعره لدى السوق الموازية بنحو 583.94 دينار للشراء، و590.43 دينار للبيع، مقابل 47.92 دينار للشراء، و48.45 دينار للبيع، أمس.