سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء لحظة بلحظة

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري أسعار الذهب في سوريا اليوم بسعر الدولار والليرة في هذه المقالة ، مع العلم أن فريق الموقع يقوم يوميا بوضع كافة الأسعار لأسعار الذهب في جميع البلدان العربية ولابد أن يقوم زوار هذه المقالة التي نقوم يوميا بنشرها في المواصلة في القراءة حتى النهاية وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة

كما ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 245,714 شراء 245,143

عيار 22 بيع 225,238 شراء 224,714

عيار 21 بيع 215,000 شراء 214,500

عيار 18 بيع 184,286 شراء 183,857

عيار 14 بيع 143,333 شراء 143,000

عيار 12 بيع 122,857 شراء 122,571

الاونصة بيع 7,641,714 شراء 7,623,943

الجنيه الذهب بيع 1,720,000 شراء 1,716,000

الكيلو بيع 245,714,286 شراء 245,142,857

سعر الذهب في سوريا عيار 21

إليك سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 137,058 ليرة $54.55

سعر الذهب عيار 22 125,638 ليرة $50.00

اسعار الذهب عيار 21 119,929 ليرة $47.73

اسعار الذهب عيار 18 102,795 ليرة $40.91

سعر الذهب عيار 14 79,951 ليرة $31.82

سعر الذهب عيار 12 68,529 ليرة $27.27

اسعار أوقية الذهب 4,262,508 ليرة $1,697

اسعار جنيه الذهب 959,430 ليرة $381.86

اسعار كيلو الذهب 137,058,128 ليرة $54,550

سعر الذهب اليوم في سوريا لحظة بلحظة

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

سعر متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 أغسطس 138,254 120,975 103,692 80,648 69,127

30 أغسطس 139,320 121,908 104,492 81,271 69,660

29 أغسطس 140,484 122,926 105,364 81,949 70,242

28 أغسطس 140,581 123,011 105,437 82,006 70,290

27 أغسطس 140,581 123,011 105,437 82,006 70,290

26 أغسطس 140,427 122,877 105,322 81,916 70,214

25 أغسطس 142,059 124,305 106,546 82,868 71,029

24 أغسطس 141,712 124,001 106,285 82,666 70,856

23 أغسطس 141,267 123,612 105,952 82,406 70,634

22 أغسطس 140,330 122,792 105,249 81,860 70,165





وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .