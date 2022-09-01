سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء لحظة بلحظة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:35 م
01 سبتمبر 2022
سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء لحظة بلحظة
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سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، ووضع لكم فريق فلسطين اليوم الاخباري أسعار الذهب في سوريا اليوم بسعر الدولار والليرة في هذه المقالة ، مع العلم أن فريق الموقع يقوم يوميا بوضع كافة الأسعار لأسعار الذهب في جميع البلدان العربية ولابد أن يقوم زوار هذه المقالة التي نقوم يوميا بنشرها في المواصلة في القراءة حتى النهاية وهي على النحو التالي:

سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة

كما ووصل متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في سوريا بدون مصنعية على النحو التالي:

الوحدة    سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 245,714 شراء 245,143

عيار 22 بيع 225,238 شراء 224,714

عيار 21 بيع 215,000 شراء 214,500

عيار 18 بيع 184,286 شراء 183,857

عيار 14 بيع 143,333 شراء 143,000

عيار 12 بيع 122,857 شراء 122,571

الاونصة بيع 7,641,714 شراء 7,623,943

الجنيه الذهب       بيع 1,720,000 شراء 1,716,000

الكيلو    بيع 245,714,286 شراء 245,142,857

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سعر الذهب في سوريا عيار 21

إليك سعر متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية على النحو التالي:

الوحدة    ليرة سورية         دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24      137,058 ليرة     $54.55

سعر الذهب عيار 22       125,638 ليرة     $50.00

اسعار الذهب عيار 21      119,929 ليرة     $47.73

اسعار الذهب عيار 18      102,795 ليرة     $40.91

سعر الذهب عيار 14       79,951 ليرة      $31.82

سعر الذهب عيار 12       68,529 ليرة      $27.27

اسعار أوقية الذهب 4,262,508 ليرة   $1,697

اسعار جنيه الذهب 959,430 ليرة     $381.86

اسعار كيلو الذهب 137,058,128 ليرة         $54,550

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سعر الذهب اليوم في سوريا لحظة بلحظة

سعر الذهب اليوم في سوريا عيار 18

سعر متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية على النحو التالي:

اليوم     عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

31 أغسطس       138,254         120,975         103,692         80,648 69,127

30 أغسطس       139,320         121,908         104,492         81,271 69,660

29 أغسطس       140,484         122,926         105,364         81,949 70,242

28 أغسطس       140,581         123,011         105,437         82,006 70,290

27 أغسطس       140,581         123,011         105,437         82,006 70,290

26 أغسطس       140,427         122,877         105,322         81,916 70,214

25 أغسطس       142,059         124,305         106,546         82,868 71,029

24 أغسطس       141,712         124,001         106,285         82,666 70,856

23 أغسطس       141,267         123,612         105,952         82,406 70,634

22 أغسطس       140,330         122,792         105,249         81,860 70,165

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وفي نهاية المقالة التي تحدثنها بها حول سعر الذهب في سوريا اليوم الجمعة 2-9-2022 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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