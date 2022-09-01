سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022

سعر صرف الدولار في السودان اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022، يرصد لكم "فريق فلسطين اليوم الإخبارية" أسعار العملات في مختلف الدول بشكل يومي، لا سيما أن الآلاف من المتابعين يبحثون عن أسعار العملات المختلفة يومياً، و في هذه المقالة نرصد لكم أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني، حيث حافظ سعر الدولار اليوم في السودان خلال تعاملات اليوم الجمعة على مستواه لدى البنك المركزي، فيما تراجع سعره لدى السوق السوداء.

أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

وقال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الثلاثاء الماضي، إن معدل التضخم السنوي انخفض إلى 125.41% في يوليو/ تموز من 148.88% في يونيو/ حزيران، وفق رويترز.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب أحداث أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي تسببت في تعليق التمويل الدولي، كما انخفضت قيمة عملته إلى أكثر من الربع.

ويعاني السودان أيضا من شح حاد في العملة الصعبة، كما أن الحكومة السودانية قررت في أغسطس/آب الماضي رفع سعر دولار الاستيراد من 445 جنيها إلى 564 جنيها سودانيا (الدولار يساوي 567 جنيها)، بزيادة تبلغ 26.8%.

وبحسب الغرفة القومية للمستوردين، فإن الزيادة الكبيرة في سعر صرف العملات الأجنبية في النظام الجمركي تنعكس على زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 30.8%.

سعر الدولار اليوم في السودان

استقر سعر الدولار اليوم في السودان لدى البنك المركزي عند مستوى 570.98 جنيه في الصرافات، و576.25 جنيه في المصارف التجارية، بحسب نشرة بنك السودان المركزي "cbos.gov.sd".

وتراوح سعر الدولار اليوم في السودان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 577 جنيهاً و582 جنيهاً.

سعر اليورو والإسترليني اليوم في السودان

سجل سعر اليورو اليوم في السودان خلال تعاملات صباح الجمعة نحو 573.05 جنيه لدى الصرافات، و578.34 لدى المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو 565 جنيهاً.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 666.96 جنيه لدى الصرافات، و673.11 لدى المصارف التجارية.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر الريال السعودي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 151.87 جنيه في الصرافات، و153.27 جنيه في المصارف التجارية، فيما تراوح سعره لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بين 152 - 154 جنيها.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان خلال التعاملات المبكرة من صباح الجمعة لدى البنك المركزي نحو 155.43 جنيه في الصرافات، و156.86 جنيه في المصارف التجارية، فيما جاء سعره لدى السوق الموازية (السوداء) 159 جنيهاً.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان لدى البنك المركزي نحو 1850.43 جنيه للشراء، و1867.51 جنيه للبيع.