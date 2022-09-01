أمريكي يتعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل.. هذا ما حصل له

دخل أمريكي في غيبوبة بعدما تعرض لأكثر من 20 ألف لسعة نحل قاتل في الولايات المتحدة، على ما أفادت أسرته ووسيلة إعلامية محلية.

وأُدخل أوستن بيلامي (20 عام) الذي وُضع على أجهزة التنفس الاصطناعي، عمداً في غيبوبة داخل المركز الطبي التابع لجامعة سينسيناتي في ولاية أوهايو، بحسب قناة "فوكس 19" المحلية.

وقالت والدته شاونا كارتر في منشور كتبته في صفحة أنشئت لجمع التبرعات ودفع تكاليف الاستشفاء إنه "يكافح من أجل حياته". وكان أوستن بيلامي يقطع صباح الجمعة شجرة ليمون عندما أزال بالخطأ عشاً من النحل القاتل.

ويُعرف هذا النحل الذي يُسمى كذلك بالنحل الأفريقي، بأنه مؤذ جداً. أما جدة بيلامي وعمه اللذان كانا قربه، فشهدا على الحادثة من دون تمكنهما من التدخل لأنهما تعرضا بدورهما لهجوم من النحل، بحسب "فوكس 19".

وقالت الجدة فيليس إدواردز، إنّ بيلامي "كان يصرخ، النجدة! ساعدوني!"، و"لم يتمكن أحد من مساعدته". وأضافت "كنت أحاول صعود السلم للوصول إليه"، لكن "لم أستطع ذلك لأن النحل كان يحاصرني".

وقالت لـ"فوكس 19" إنّ الفريق الطبي لم يتمكن من إخراج النحل منه حتى الآن. ويتوقع الأطباء، أن يتعافى بيلامي بشكل كامل، بحسب القناة المحلية.