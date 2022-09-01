جمعية رجال الأعمال بغزة تستقبل السفير القطري محمد العمادي

استقبلت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة مساء الخميس سفير دولة قطر، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادي.

وكان في الاستقبال رئيس الجمعية السيد أحمد أبو عيدة وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة ولفيف واسع من الشخصيات الاعتبارية والاقتصادية.

وهنأ العمادي جمعية رجال الأعمال بانتخابات مجلس إدارتها الجديد، مؤكداً على الدور البارز لرجال الأعمال في مسيرة البناء والتطور في فلسطين.

وأطلع العمادي رجال الأعمال على مستجدات المشاريع القطرية وجهود دولة قطر للتخفيف عن أهالي قطاع غزة ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

بدوره، شكر أبو عيدة السفير القطري العمادي على زيارة الجمعية وجهود دولة قطر على دعم سكان غزة والقطاع الخاص.

وأكد أبو عيدة على حرص جمعية رجال الأعمال على زيادة تعاونها مع الجانب القطري في كافة المجالات بما يساهم بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وصمود رجال الأعمال وخدمة شعبنا.