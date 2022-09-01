تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

توقع موقع طقس فلسطين أن تضعف الموجة الحارة أكثر فاكثر غداً الجمعة مع بقاء الجو حاراً نهاراً، حيث تكون الحرارة اعلى من المعدل السنوي العام بحوالي درجتين مئويتين الى ثلاثة. مع المساء يسود جو لطيف خاصة في المناطق العالية مع نسمات هواء عليلة.

أما يوم السبت، فيكون الجو حاراً، و تنخفض الحرارة بشكل إضافي وطفيف في الآن ذاته، ويسود خلال النهار جو حار نسبي الى حار، ويصبح منعشاً الى حد كبير مع ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر، وتكون الحرارة أعلى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين.

أما يوم الأحد، فتبقى درجات الحرارة على حالها وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بقليل نهاراً، وتكون الأجواء حارة جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنكسر درجات الحرارة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية.

و يكون الجو يوم الإثنين حاراً، و يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتبقى الحرارة تحوم بين مطلع ومنتصف الثلاثينيات مئوية في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعتد منتصفها وأعلى من ذلك بقليل في المناطق السهلية وعند الأربعين مئوية في المناطق الغورية . ومع المساء يصبح الجو لطيفاً ومنعشاً.

و تبقى درجات الحرارة على حالها يوم الثلاثاء المقبل، وتبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة بدرجتين مئويتين نهاراً، وتكون الأجواء حارة نسبياً الى حارة في كافة المناطق الجبلية والسهلية والساحلية بينما يسود حار جداً في المناطق الغورية، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرار بشكل واضحة ليسود طقس معتدل ولطيف خصوصاً في الجبال، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية . والله تعالى أعلم.