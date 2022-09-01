مئات المنظمات الأمريكية تطالب بايدن بقطع التمويل العسكري عن "إسرائيل"

طالبت 290 منظمة أميركية وعالمية في رسالة وجهتها للرئيس جو بايدن بتعليق التمويل العسكري الأميركي للحكومة الإسرائيلية، ووقف أي جهود دبلوماسية تتيح إفلاتها المنهجي من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتاحة محاكمتها أمام محكمة جرائم الحرب الدولية.

كما دعت المنظمات في الرسالة التي أصدرتها، اليوم الخميس، إلى "إدانة التكتيكات القمعية للحكومة الإسرائيلية وتصعيد حملة التجريم والترهيب ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وموظفيها ومجالس إدارتها، ورفض اتهامات الحكومة الإسرائيلية التي وجهت لتلك المنظمات".

وقالت إنه "يتوجب على الإدارة الأميركية مطالبة السلطات الإسرائيلية بوقف إجراءاتها ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، واتخاذ إجراءات دبلوماسية بالتنسيق مع الدول الأوروبية لحماية المنظمات الفلسطينية المستهدفة وموظفيها ومجالس إدارتها ومبانيها وممتلكاتها، والامتناع عن فرض أي عقوبات أو سياسات من شأنها أن تمنع المشاركة المباشرة بين حكومة الولايات المتحدة والمجتمع المدني الفلسطيني، أو تمنع بأي طريقة أخرى الفهم العام الكامل والشامل لخطورة وتأثيرات القمع الإسرائيلي".

كما طالبت المنظمات بامتناع الولايات المتحدة عن تقويض حق الفلسطينيين ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية في السعي لتحقيق العدالة والمساءلة، بما في ذلك في المحكمة الجنائية الدولية، وضمان عدم اتخاذ أي إجراءات على المستوى الفدرالي تعيق بأي شكل من الأشكال تمويل المنظمات الفلسطينية المستهدفة.

وشددت الرسالة على أهمية تعليق التمويل العسكري الأميركي للحكومة الإسرائيلية، ووقف أي جهود دبلوماسية تتيح الإفلات من العقاب على الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.