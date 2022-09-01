ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 104 في السودان

أعلنت السلطات السودانية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا السيول والفيضانات بالبلاد إلى 104 قتلى، منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وقال المجلس القومي للدفاع المدني، إن "المياه المتراكمة والعواصف أدت لانهيار 32 ألفا و792 منزلًا بشكل كامل، و44 ألفًا و836 بشكل جزئي، وتضرر 195 من المرافق، و108 من المتاجر والمخازن".

وبلغت آخر إحصائية لعدد الضحايا أعلنتها السلطات السودانية، أمس الأربعاء، 100 قتيل.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أعلن مجلس الوزراء حالة الطوارئ في 6 ولايات، على خلفية السيول والأمطار الغزيرة، هي نهر النيل (شمال)، والجزيرة (وسط)، والنيل الأبيض وغرب كردفان (جنوب)، وجنوب دارفور (غرب)، وكسلا (شرق).

وفي الـ28 من الشهر ذاته، أعلنت الأمم المتحدة تضرر نحو 226 ألف سوداني بمختلف مناطق البلاد، جراء الأمطار الغزيرة والسيول، منذ يونيو الماضي.

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو إلى أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة.​​​​​​