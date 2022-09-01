رسائل نصية زيادة التموين لشهر سبتمبر.. موعد صرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين في مصر

زيادة التموين 300 جنيه في مصر، يبحث عدد كبير من المواطنين المصريين عبر محركات البحث عن تفاصيل زيادة التموين، وذلك بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة استثنائية على البطاقات التموينية تصل لنحو 300 جنيها.، و لذلك يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية في هذه المقالة تفاصيل زيادة التموين.

36 مليون مواطن مستفيدين من زيادة التموين والدعم الاستثنائي

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عدد المستفيدين من زيادة التموين «الدعم التمويني الاستثنائي» يصل لـ36 مليون مواطن مستفيد، وستكون الزيادة من 100 جنيه وحتى 300 جنيه عَلى حسب أعداد الأسر المقيدة بكل بطاقة تموينية.

زيادة التموين تأتي بعد حصر الفئات الأكثر احتياجا

كشف وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم حصر الفئات الأكثر احتياجا لزيادة التموين والمستفيدين من زيادة الدعم الاستثنائي عَلى بطاقات التموين بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية.

تفاصيل زيادة التموين بقيمة 100 جنيه

وأن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التي ستستفيد من زيادة التموين الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة.

زيادة التموين بقيمة 200 جنيه

زيادة التموين بقيمة 200 جنيه، يصل عدد البطاقات التي تستفيد منها أسرتان أو ثلاث أسر بقيمة 200 جنيه يصل عدد البطاقات فيها إلى 332 ألفا و328 بطاقة.

زيادة التموين بقيمة 300 جنيه

زيادة التموين بقيمة 300 جنيه، حيث يبلغ عدد البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر فعددها محدود ويبلغ 926 بطاقة، وذلك بإجمالي أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ 833 مليون جنيه شهريا زيادة.

64 مليون مواطن مستفيد من زيادة التموين

ولفت الوزير إلى وجود 64 مليون مواطن مستفيدين من زيادة التموين بتكلفة 3 مليارات جنيه شهريًا، وأن الزيادة تصل إلى مليار جنيه زيادة تمثل نحو 50% زيادة على التكلفة الإجمالية، موضحا: أنه سيتم بدء صرف الدعم الاستثنائى الجديد اعتبارا من اليوم الخميس أول سبتمبر للأسر الأولى بالرعاية.

مد فترة تسجيل رقم الهاتف للاستفادة من زيادة التموين

وللمساعدة على الاستفادة من زيادة التموين، أصدر الدكتور على المصيلحي، وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بمد ‏فترة تسجيل رقم الهاتف المحمول على بطاقات التموين حتى ٣٠-٩-٢٠٢٢، مضيفا: أن ‏التوجيه يأتي للتسهيل على المواطنين أصحاب البطاقات ‏التموينية مع استمرار ‏فتح موقعي (دعم مصر – مصر الرقمية) لتسجيل رقم ‏الهاتف المحمول على بطاقة الدعم .‏

ولفت الوزير إلى أن هذا القرار يأتي لإعطاء فرصة للمواطنين للتقدم بأنفسهم طواعية لخصم الأفراد الزائدة على بطاقاتهم التموينية، كما أن القرار يأتي للحيلولة دون توقيع أي غرامات على المواطنين.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، أحمد كمال، إن قرار المد يأتي للشهر الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن هذه ‏الإجراءات تأتي للتسهيل على المواطنين لضبط عمليات صرف الخبز ‏والسلع للمواطنين، لافتا إلى أن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الــ 71 مليون مواطن مستفيدين من الخبز.

رسالة نصية بقيمة زيادة التموين من الوزارة

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية إرسال رسالة نصية بقيمة زيادة التموين، من اليوم الخميس لأصحاب بطاقات التموين من الأسر الأولى بالرعاية على بون صرف الخبز وذلك لإبلاغهم بقيمة الدعم الاستثنائي المقرر لهم والذى يتم صرفة في صورة حزمة من السلع التموينية اعتبارا من اليوم ولمدة 6 أشهر.

وتأتي زيادة التموين بدءا من اليوم ضمن حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية يستفيد منها عدد كبير من المواطنين.