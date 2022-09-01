لينك الاستعلام عن تكافل و كرامة 2022 بالرقم القومي، يبحث الآلاف من المصريين عن طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 عبر موقع وزارة التضامن، إذ توجد الكثير من الحالات التي يجرى إيقاف صرف المعاش لها، ما يجعلهم يرغبون في معرفة سبب إيقاف المعاش، حتى يقومون بإجراء تظلم حال استحقاقهم.

و في هذه المقالة يوضح لكم فريق فلسطين اليوم الإخبارية خطوات الاستعلام عن تكافل و كرامة 2022، لتسهيل عملية البحث و الاستعلام عن تكافل و كرامة 2022 بالرقم القومي.

خطوات استعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

- للاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022 سجل دخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي، من هنـــــــــــــا.

اختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن تكافل وكرامة، أو الدخول عليها مباشرة من هنــــــــــا.

- إدخال الرقم القومي لصاحب كارت تكافل أو كرامة.

الضغط على الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن حالة المعاش بالضغط على "استعلام".

- ثم تظهر أمام المواطن حالة معاش تكافل وكرامة الخاص به، وإذا جرى إيقاف المعاش يظهر أمامه سبب إيقافه.

وفي حالة إذا وجد المواطن أن سبب إيقاف المعاش الخاص به في مشروع تكافل وكرامة لن يتحقق، يعود إلى القائمة السابقة، ويقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به، ثم يختار «تسجيل الشكوى»، ويقوم بتقديم الشكوى الخاصة به حتى تبحث والتأكد من عدم تحقق السبب الذي جرى إيقاف المعاش بناء عليه، وفي حالة التأكد من ذلك، يصرف المعاش للمواطن في الشهر التالي.