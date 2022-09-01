رابط الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022.. موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022 في مصر

موعد ظهور نتيجة تقليل الاغتراب 2022، شهدت محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، عمليات بحث واسعة عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022، حيث يترقب طلاب المرحلتين الأولى والثانية بتنسيق الجامعات 2022 اعلان نتيجة تقليل الاغتراب 2022.

و بدأت مرحلة تقليل الاغتراب 2022 لطلاب المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، من تنسيق الجامعات 2022، السبت 27 أغسطس الماضي.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022

و يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر هذا الرابط.

نتيجة تقليل الاغتراب 2022 تكون على أساس مجموع درجات الطالب في الشهادة الثانوية العامة حيث يتم المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع.

موعد اعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب

تنسيق الكليات 2022.. بدأ تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الأسبوع الماضي، بنسبة 10% وفقا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات لشروط التحويلات.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد، بحد أدنى 50% الأسبوع المقبل، عبر معامل الحاسب الآلي بالجامعات والموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الساعات المقبلة على مدار اليوم.

موعد اعلان نتائج تحويلات تقليل الاغتراب

تنسيق الكليات 2022.. بدأ تنسيق تحويلات تقليل الاغتراب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، الأسبوع الماضي، بنسبة 10% وفقا للقواعد التي حددها المجلس الأعلى للجامعات لشروط التحويلات.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد، بحد أدنى 50% الأسبوع المقبل، عبر معامل الحاسب الآلي بالجامعات والموقع الإلكتروني للتنسيق خلال الساعات المقبلة على مدار اليوم.

وكشفت نتائج تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، عن وجود أمكان خالية بالكليات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية ومنها (الحقوق – الآداب بنظام الانتساب الموجه – التربية الرياضية – التربية الفنية – التربية طفولة وابتدائي – التربية النوعية – المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة).

وحدد مكتب التنسيق، الشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن المتضمنة الآتي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.