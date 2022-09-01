بن غفير يهاجم المحكمة العليا بعد رفضها التماس قاتل عائلة دوابشة

هاجم رئيس حزب "عوتسما يهوديت" المتطرف إيتمار بن غفير المحكمة الإسرائيلية العليا بعد رفضها اليوم الخميس، التماس المستوطن القاتل لعائلة دوابشة من أجل تخفيف عقوبته.

وقال بن غفير وفق "يديعوت أحرونوت: "لا يوجد من يشكك في أن اعترافه جاء بعد استجوابه تحت التعذيب، وقوانين دولة إسرائيل تؤكد عدم أهلية للاعتراف".

وأضاف زاعما: "اعترقت المحكمة العليا بتعرضه للتعذيب، ولكن بدلًا من إطلاق سراحه حكمت عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات".

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية استئناف المستوطن المتطرف عميرام بن أوليئيل الذي أدين بالضلوع في التخطيط للعملية الإرهابية في قرية دوما، عام 2015، وأسفرت عن استشهاد عائلة دوابشة: سعد وريهام وطفلهما الرضيع علي، إثر إحراق بيتهم، وإصابة الطفل أحمد بجروح خطيرة.