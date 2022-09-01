منظمة دولية: 244 مليون طفل في العالم غير ملتحقين بمدارس

قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، اليوم الخميس، إن 244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس في العالم، وهو عدد في تراجع متواصل منذ أكثر من عشرين عاما غير أنه لا يزال مقلقا.

وأفادت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي في بيان، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية، أنه "لا يمكن لأحد أن يقبل بهذا الوضع. التربية حق ويجب أن نبذل كل ما في وسعنا لنتثبت من احترام هذا الحق لكل طفل".

ومن أصل الـ244 مليون طفل غير ملتحقين بمدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات و18 سنة، يعيش 98 مليون طفل يشكلون 40% من العدد الإجمالي في افريقيا جنوب الصحراء ولا سيما في نيجيريا (20,2 مليون طفل) وإثيوبيا (10,5) وجمهورية الكونغو الديموقراطية (5,9) وكينيا (1,8)، بحسب أرقام "يونسكو".

وبعدما كانت نسبة الفتيات أعلى من الفتيان بين الأطفال غير الملتحقين بمدارس عام 2000 (+2,5% في المدارس الابتدائية و+3,9 في المدارس التكميلية والثانوية)، لفتت "يونسكو" إلى أن التباين "تراجع إلى الصفر" حتى لو أنه "لا تزال هناك فوارق محلية".

وعلى سبيل المقارنة، ذكّرت "يونسكو" أن أكثر من 400 مليون طفل لم يكونوا ملتحقين بمدارس عام 2000، مشيدة بـ"التقدم" الذي تم إحرازه على هذا الصعيد خلال العقدين الأخيرين، حتى لو أن وتيرة هذا التقدم "تباطأت بشكل كبير في السنوات الأخيرة".